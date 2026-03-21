Ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της Ευελπίδων αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι του Σαββάτου ο γνωστός έμπορος τέχνης, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, κατηγορούμενος για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υπόθεση που ερευνούν οι αρχές φαίνεται να έχει ευρύ κύκλο δράσης και να αφορά τόσο διακίνηση πλαστών έργων τέχνης όσο και πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας και απάτης, με δεκάδες πολίτες να εμφανίζονται ήδη ανήσυχοι για την αυθεντικότητα έργων που έχουν αγοράσει.

Η επιχείρηση των αρχών, επιταχύνθηκε μετά από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο κατηγορούμενος διαφήμιζε προς πώληση ένα παλαιό ευαγγέλιο, το οποίο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του χρονολογούνταν από το 1745.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από περίπου ενάμιση μήνα είχαν φτάσει πληροφορίες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από άτομα του χώρου της τέχνης, ανέφεραν πως είχαν δει έργα του σε εκθέσεις και δημοπρασίες και εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να πρόκειται για πλαστά.

Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την έναρξη της έρευνας, η οποία κορυφώθηκε μετά το επίμαχο βίντεο με το ευαγγέλιο.

Έφοδος σε αποθήκη, εκατοντάδες πλαστά έργα

Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε αποθηκευτικό χώρο γκαλερί στο Ελληνικό, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερα από 300 έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα αυτών θεωρείται πλαστή, ενώ μόλις επτά έργα εκτιμάται ότι είναι γνήσια.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 190.000 ευρώ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Δεύτερη σύλληψη – Απόπειρα απόκρυψης ευαγγελίου

Μαζί με τον έμπορο συνελήφθη και μία γυναίκα, υπάλληλός του, η οποία φέρεται να είχε στην κατοχή της το επίμαχο ευαγγέλιο, το οποίο της είχε δοθεί για να το κρύψει, όταν ο κατηγορούμενος αντιλήφθηκε ότι ενδέχεται να βρίσκεται υπό στενό αστυνομικό κλοιό.

Μαζικές καταγγελίες από αγοραστές

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η επιχείρηση των αρχών, έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ από πολίτες που είχαν συναλλαγές με τον κατηγορούμενο.

Όπως αναφέρουν, δεκάδες άτομα μέσω τηλεφωνημάτων και email εκφράζουν φόβους ότι έργα που έχουν αγοράσει από τον πασίγνωστο γκαλερίστα ενδέχεται να είναι πλαστά.

Πολλοί ζητούν ενημέρωση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να ελεγχθεί η αυθεντικότητα των έργων που έχουν στην κατοχή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς του, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών ή ευρύτερου κυκλώματος.