Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

«Ένας ξαφνικός και εξαιρετικά έντονος ανεμοστρόβιλος έπληξε αρκετούς δήμους στην περιοχή #ValdOise , σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας σοβαρά αρκετούς άλλους. Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και εκφράζω την υποστήριξή μου στους αιρετούς αξιωματούχους, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται επί τόπου και τους πληγέντες κατοίκους. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους αγαπημένους του θανόντος», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.