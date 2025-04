Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κέντρο διαλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της δημοτικής εταιρείας Syctom, στο 17ο διαμέρισμα του Παρισιού, κοντά στο πάρκο Μπατινιόλ και το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από πολλά χιλιόμετρα μακριά, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στο πεδίο επιχειρώντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η φωτιά κατέκαψε την εταιρεία συλλογής απορριμμάτων Syctom, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Syctom, πρόκειται για μια γαλλική δημόσια εταιρεία και τον κορυφαίο ευρωπαϊκό δημόσιο φορέα διαχείρισης οικιακών αποβλήτων.

#BREAKING Massive fire at Syctom waste facility in Paris’ 17th arrondissement, near the Tribunal de Paris! Thick black smoke fills the sky; residents are warned to cover their noses.

Breaking: A Reality Mapper captures footage as a massive fire erupts in Paris, France. Flames and thick smoke are seen from miles away as the blaze reportedly began at a waste collection center behind the Paris judicial court. #Paris #ParisFire pic.twitter.com/I30JRdoa9c

