Μινιόν, Στοά Αρσακείου, The Ilisian και The Grid – Τα εμβληματικά τοπόσημα που ανοίγουν τις πύλες τους το 2025 To The Ilisian, το Μινιόν, η Στοά Αρσακείου και το γραφειακό συγκρότημα The Grid μεταμορφώνουν την αισθητική και την εικόνα της πρωτεύουσας,