Golden Globes 2025: Τα highlights των φετινών βραβείων

Η κωμικός Nikki Glaser έγραψε ιστορία στα Golden Globes, καθώς ήταν η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της την τελετή. Η Glaser διανύει μια εντυπωσιακή χρονιά, αφού το stand-up show της το 2024, Someday You'll Die, ήταν υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και έχει κερδίσει υποψηφιότητα για Emmy. Έγινε viral για την roast εμφάνισή της το 2024, όπου σατίρισε τον αστέρα του NFL Tom Brady, ενώ είναι ίσως περισσότερο γνωστή ως παρουσιάστρια του επιτυχημένου ριάλιτι σόου γνωριμιών Fboy Island τα τελευταία χρόνια.

Αξιοσημείωτα σημεία της τελετής των Golden Globes 2025:

Η Nikki Glaser ξεκίνησε τη βραδιά με το χαρακτηριστικό της στυλ

Η Glaser άνοιξε την τελετή καλωσορίζοντας το κοινό στις Χρυσές Σφαίρες, λέγοντας: «Αυτή είναι η μεγάλη βραδιά του Ozempic.» (Αργότερα, έδωσε συγχαρητήρια στους σερβιτόρους της βραδιάς, οι οποίοι είχαν αναλάβει να προσφέρουν στους ηθοποιούς φαγητό που απλώς θα κοιτούσαν, χωρίς να το φάνε).

Σατίρισε τις πλατφόρμες streaming, κάνοντας αστεία για τον υποψήφιο Eddie Redmayne, που έπαιξε έναν ελίτ ελεύθερο σκοπευτή που κανείς δεν μπορεί να βρει επειδή η σειρά του, The Day of the Jackal, προβάλλεται στο Peacock. Η Glaser αστειεύτηκε ότι έχει δει περισσότερα πραγματικά παγώνια παρά σειρές στο Peacock. Κοροϊδεύοντας επίσης το περιεχόμενο του Netflix, χαρακτήρισε την ταινία Emilia Pérez, η οποία είναι υποψήφια για 10 Χρυσές Σφαίρες, «την πιο φιλόδοξη ταινία που παίζεται μετά το Is It Cake?».

Ο Timothée Chalamet ήταν ένας από τους διάσημους που σατιρίστηκαν από την Nikki Glaser. Η Glaser αναφέρθηκε στη Tilda Swinton, λέγοντας ότι προτάθηκε για τον ρόλο της ως... Chalamet και αστειεύτηκε ότι η μίμηση του Chalamet για το τραγούδι του Bob Dylan στην ταινία A Complete Unknown ήταν τόσο ακριβής επειδή είναι «απολύτως φρικτή». Στη συνέχεια, φώναξε στον Adam Sandler, που βρισκόταν στο κοινό, να πει το επώνυμο του Chalamet με τη χαρακτηριστική, παιδική φωνή του.

Η Glaser ολοκλήρωσε την εισαγωγή της με μια δόση ρεαλισμού, λέγοντας ότι ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να κερδίσεις βραβεία. Ο σκοπός είναι «να ξεκινήσεις ένα brand τεκίλας το οποίο θα γίνει τόσο δημοφιλές που δε θα χρειαστεί να φτιάξεις ποτέ ξανά τέχνη».

Η επιβεβαιωτική νίκη της Demi Moore για το The Substance

Η Demi Moore είχε προταθεί τρεις φορές για Χρυσή Σφαίρα στο παρελθόν, αλλά κέρδισε για πρώτη φορά φέτος. Παραλαμβάνοντας το πρώτο της βραβείο για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη body horror κωμωδία The Substance, μίλησε για το πώς ένας παραγωγός την είχε κάποτε αποκαλέσει «popcorn actor». Το υποτιμητικό αυτό σχόλιο την είχε επηρεάσει για χρόνια, τόσο που όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία να παίξει στο The Substance, αναρωτιόταν αν έπρεπε να συνεχίσει την καριέρα της. Όπως είπε: «Το σύμπαν μου είπε ότι δεν έχεις τελειώσει».

Η Moore παρότρυνε τις γυναίκες να είναι πιο ευγενικές με τον εαυτό τους, εξηγώντας: «Μια γυναίκα μου είπε κάποτε, να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα είσαι αρκετή, αλλά μπορείς να γνωρίσεις την αξία σου αν απλώς αφήσεις τη μεζούρα».

Αστεία εμπνευσμένα από το Wicked

Φορώντας μια ροζ τουαλέτα με παγιέτες και...ένα καπέλο Πάπα, η Nikki Glaser εμφανίστηκε και άρχισε να τραγουδά το “Popular” ως “Pope-ular”, κάνοντας λογοπαίγνιο με τις ταινίες Conclave και Wicked. Στη συνέχεια προσποιήθηκε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από κάποιον που της έλεγε να σταματήσει γιατί «δεν είναι αστείο».

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό αστείο σχετικό με το Wicked. Στον μονόλογό της η Glaser αστειεύτηκε ότι «ο γκόμενος του γκόμενού μου λάτρεψε το Wicked».

Συγκινητικοί λόγοι

Η Zoe Saldana ξέσπασε σε δάκρυα όταν ανακοινώθηκε ότι κέρδισε την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα: το βραβείο για καλύτερη γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο για την ταινία Emilia Pérez. Τα δάκρυα δεν σταμάτησαν ούτε όταν ανέβηκε στη σκηνή, όπου ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Jacques Audiard και τους συμπρωταγωνιστές της, Karla Sofía Gascón και Selena Gomez, που ήταν επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία.

Ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο για την ερμηνεία του στην ταινία A Real Pain, όπου υποδύθηκε τον ξάδερφο του Jesse Eisenberg, που συμπεριφέρεται σαν κακομαθημένο παιδί κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για να επισκεφθούν την Εβραία γιαγιά τους στην Πολωνία. Ζητώντας συγγνώμη επειδή είχε πιει λίγο παραπάνω τεκίλα και δεν θυμόταν τον λόγο του, αυτοσχεδίασε, αποθεώνοντας τη σύζυγό του πολλές φορές και εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας, Jesse Eisenberg.

Ο Tadanobu Asano από τη σειρά Shōgun κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο σε δραματική τηλεοπτική σειρά. Ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Ίσως δεν με ξέρετε. Είμαι ηθοποιός από την Ιαπωνία.» Σηκώνοντας τη γροθιά του, εξήγησε ότι ήταν χαρούμενος που δέχτηκε αυτό το «πολύ μεγάλο δώρο» και ότι πετούσε πίσω στο Τόκιο αμέσως μετά την τελετή γιατί είχε γύρισμα το πρωί.

Οι πιο αστείες ατάκες στις ευχαριστήριες ομιλίες

Η Jessica Gunning κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο στην τηλεόραση για τον ρόλο της ως stalker στη σειρά Baby Reindeer. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, είπε ότι σχεδόν σκόνταψε και «σχεδόν έδειξα τις Χρυσές Σφαίρες μου». Στη συνέχεια αστειεύτηκε, λέγοντας ότι είχε να ενθουσιαστεί τόσο από τότε που οι γονείς της της αγόρασαν χάμστερ.

Ο Peter Straughan, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αστειεύτηκε: «Είμαι μια μπάλα ευγνωμοσύνης στριμωγμένη σε ένα δανεικό σμόκιν».

Κατά την αποδοχή του βραβείου για την καλύτερη κωμική σειρά για το Hacks, ο σκηνοθέτης Paul W. Downs είχε μια δημόσια ανακοίνωση: «Πρέπει να γυρίσουμε αύριο και έχουμε ώρα κλήσης στις 6 το πρωί, οπότε αν η Jean Smart σας ζητήσει ένα σφηνάκι, παρακαλώ μην της το δώσετε. Kate Winslet, μιλάω σε εσένα, όπου κι αν βρίσκεσαι. Δώστε της νερό!».

Παραλαμβάνοντας την πρώτη της Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη γυναίκα ηθοποιό σε δραματική σειρά, η Anna Sawai από τη σειρά Shōgun αστειεύτηκε: «Ευχαριστώ τους ψηφοφόρους που ψήφισαν εμένα, αν και εγώ θα ψήφιζα την Kathy Bates».