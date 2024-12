Τρεις λέξεις ήταν γραμμένες πάνω στις σφαίρες που βρέθηκαν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον: «άρνηση», «κατάθεση» και «υπεράσπιση».

Οι Αρχές εξετάζουν αν οι λέξεις αποτελούν ένα πιθανό κίνητρο για τον δράστη, που αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες και την καθυστέρηση ή άρνησή τους να αποζημιώνουν τους πελάτες τους. Οι λέξεις δεν ήταν χαραγμένες πάνω στις σφαίρες, αλλά προσεχτικά γραμμένες με στυλό, όπως αναφέρει το ABC News.

Ο 50χρονος Τόμσον πυροβολήθηκε πολλές φορές από έναν ένοπλο, που φορούσε μάσκα, σε πολυσύχναστο τμήμα του Μανχάταν, έξω από το ξενοδοχείο Hilton Midtown, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνέδριο για επενδυτές της UnitedHealthcare. Ο Τόμσον διέμενε στο Marriott απέναντι από το ξενοδοχείο, δήλωσαν οι αρχές.

Οι κάμερες ασφαλείας τον έδειχναν να πλησιάζει στο Χίλτον, όταν ένας ένοπλος, που σύμφωνα με την αστυνομία τον περίμενε για αρκετά λεπτά, τον πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά στην πλάτη και μετά τουλάχιστον μία φορά στο πόδι. Στο βίντεο φαίνεται ο ύποπτος να πλησιάζει τον Τόμσον, να τον σκοτώνει και στη συνέχεια να φεύγει με ποδήλατο προς το Σέντραλ Παρκ.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος μέχρι αυτή τη στιγμή, με το NYPD να προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που οδηγούν στον ύποπτο. Οι Αρχές τον περιέγραψαν ως λευκό άνδρα που φορούσε μαύρο σακάκι, μαύρη μάσκα προσώπου και ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια. Είχε επίσης ένα γκρι σακίδιο πλάτης.

Χθες το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του υπόπτου που τον έδειχναν σε ένα Starbucks κοντά στο σημείο της δολοφονίας, 20 λεπτά πριν εκτελέσει τον Τόμσον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Τόμσον δεν είχε προσωπικό ασφαλείας όταν σκοτώθηκε.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning’s homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024