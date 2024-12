Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε σήμερα το πρωί στο κέντρο του Μανχάταν ο Μπράιαν Τόμσον, διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, μίας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας των ΗΠΑ από το 2021.

Ο Τόμσον κατευθυνόταν στο ξενοδοχείο Χίλτον για να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο επενδυτών της UnitedHealthcare, όταν ένας ένοπλος, που φόραγε μάσκα, άνοιξε πυρ από απόσταση 20 μέτρων, πυροβολώντας τον πολλές φορές. Ο ένοπλος ανέβηκε σε ένα ποδήλατο και τράπηκε σε φυγή, με τις Αρχές να τον αναζητούν μέχρι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN.

Ο 50χρονος διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος πυροβολήθηκε στο στήθος, μεταφέρθηκε στο Mount Sinai West σε κρίσιμη κατάσταση, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Η Aστυνομία θα προσφέρει 10.000 δολάρια σε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του Τόμσον, αναφέρουν οι New York Times. Θα δοθούν στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες, η μία με τον δράστη να κρατάει όπλο και η άλλη με τον ίδιο πάνω στο ποδήλατο.

