Στοιχεία που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν τον μασκοφόρο ένοπλο που καταδίωξε και εκτέλεσε τον CEO μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν, εξαφανιζόμενος στη συνέχεια στο Central Park, αναζητούν οι αρχές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, 50 ετών, έχασε τη ζωή του σε ενέδρα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς κατευθυνόταν προς τον χώρο όπου διεξαγόταν το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας, στο ξενοδοχείο Hilton στο Midtown, πολύ κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα όπως το Radio City Music Hall και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.

Η δολοφονία και οι κινήσεις του ένοπλου δράστη, τα λίγα λεπτά πριν και μετά την εκτέλεση, καταγράφηκαν σε ορισμένες από τις πληθώρα των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν σε αυτό το σημείο της πόλης.

Βίντεο τον έδειξε να πλησιάζει τον Thompson από πίσω, να βγάζει το όπλο του που έφερε σιγαστήρα και να πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές, πριν το πιστόλι πάθει εμπλοκή, ενώ το βαριά τραυματισμένο μεγαλοστέλεχος σωριάζεται στο πεζοδρόμιο.

JUST IN: GRAPHIC ⚠️ The surveillance footage capturing the assassination of United Health Care CEO Brian Thompson has been released.

Άλλες κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τα αρχικά στάδια της απόδρασης του ενόπλου. Εθεάθη να φεύγει από το τετράγωνο, να διασχίζει μια πλατεία και στη συνέχεια να δραπετεύει με ποδήλατο μέσα στο Central Park, όπου κι εξαφανίστηκε.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν drones, ελικόπτερα και σκύλους σε μια εξονυχιστική έρευνα, αλλά μέχρι αργά το βράδυ, δεν είχε καταστεί δυνατό να εντοπιστει ο δράστης.

Η επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις εκτίμησε ότι, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει το κίνητρο, ο πυροβολισμός δεν ήταν τυχαία πράξη βίας. «Πολλοί άνθρωποι προσπέρασαν τον ύποπτο, αλλά εκείνος φαινόταν να περιμένει τον επιδιωκόμενο στόχο του», δήλωσε η Τις σε συνέντευξη Τύπου, αργότερα την Τετάρτη.

«Από την παρακολούθηση του βίντεο, φαίνεται ότι είναι ικανός στη χρήση πυροβόλων όπλων, καθώς μπόρεσε να επιδιορθώσει αρκετά γρήγορα τη δυσλειτουργία του πιστολιού του», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής των ντετέκτιβ της NYPD, Τζόζεφ Κένι.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε αρκετά πλάνα του άνδρα, ο οποίος φορούσε ένα μπουφάν με κουκούλα και μια μάσκα που έκρυβε το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του και δε θα τραβούσε την προσοχή μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα. Μερικές από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν από ένα καφέ Starbucks, λίγο πριν τους φονικούς πυροβολισμούς.

Το αστυνομικό τμήμα προσέφερε ανταμοιβή έως και 10.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του δράστη.

«Ο Μπράιαν ήταν ένας πολύ σεβαστός συνάδελφος και φίλος για όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του», ανέφερε σε δήλωση της η μητρική εταιρεία της ασφαλιστικής Minnetonka, με έδρα τη Μινεσότα, UnitedHealth Group Inc και πρόσθεσε: «Συνεργαζόμαστε στενά με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης και ζητάμε την υπομονή και την κατανόησή σας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η σύζυγος του Τόμσον, Πολέτ, δήλωσε στο NBC News ότι της είχε αναφέρει ότι «υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τον απειλούσαν». Δεν είπε λεπτομέρειες, αλλά υπέθεσε ότι οι απειλές μπορεί να αφορούσαν προβλήματα με την ασφαλιστική κάλυψη.

Ο Έρικ Βέρνερ, ο αρχηγός της αστυνομίας στο προάστιο της Μινεάπολης, όπου ζούσε ο Τόμσον, σχολίασε σχετικά ότι το τμήμα του δεν είχε λάβει καμία αναφορά για απειλές κατά της μεγαλοστελέχους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρκετούς κάλυκες των 9 χιλιοστών έξω από το ξενοδοχείο και ένα κινητό τηλέφωνο στο δρομάκι από το οποίο διέφυγε ο δράστης. Ερεύνησαν επίσης το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο Τόμσον, πήραν καταθέσεις από τους συναδέλφους του στη UnitedHealthcare και έλεγξαν ενδελεχώς τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε ακόμα ο επικεφαλής των ερευνών, Τζόζεφ Κένι.

Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι ο δράστης μπήκε στο Central Park με ένα ποδήλατο από την αλυσίδα κοινής χρήσης ποδηλάτων της πόλης, CitiBike. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του διαχειριστή του προγράμματος είπε ότι οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την εταιρεία το απόγευμα της Τετάρτης πως το ποδήλατο δεν προερχόταν τελικά από τον στόλο της CitiBike.

Ο κολοσσός της υγειονομικής περίθαλψης UnitedHealth Group πραγματοποιούσε την ετήσια συνάντησή του με επενδυτές, πριν ενημερώσει τη Wall Street σχετικά με την κατεύθυνση και τους στόχους της εταιρείας για το επόμενο έτος. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε εσπευσμένα, υπό το βάρος της δολοφονίας του Τόμσον, που ήταν πατέρας δύο γιων, στην εταιρεία από το 2004 και Διευθύνων Σύμβουλος τα τελευταία πάνω από τρία χρόνια.

Η UnitedHealthcare είναι ο μεγαλύτερος πάροχος προγραμμάτων υγειονομικής ασφάλισης στις ΗΠΑ και διαχειρίζεται την ασφαλιστική κάλυψη υγείας για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και άλλα που χρηματοδοτούνται από το κράτος και τις πολιτείες.

This is horrifying news and a terrible loss for the business and health care community in Minnesota.

Minnesota is sending our prayers to Brian’s family and the UnitedHealthcare team. https://t.co/6lAL2lJXzn

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) December 4, 2024