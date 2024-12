Ο 50χρονος CEO της ασφαλιστικής UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον πήγαινε στο Χίλτον της Νέας Υόρκης, στο κέντρο του Μανχάταν, για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας. Λίγο πριν μπει στο κτήριο δέχεται πυροβολισμούς από τον άνδρα που του είχε στήσει καρτέρι, σε μια «προμελετημένη, προσχεδιασμένη και στοχευμένη επίθεση» σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο βίντεο φαίνεται ο Μπράιαν Τόμσον να περπατάει στον δρόμο. Ο ένοπλος, που φέρεται να τον περίμενε πέντε λεπτά, τον πλησιάζει από πίσω και με απίστευτη ηρεμία ανοίγει πυρ, στοχεύοντάς τον στην πλάτη και στο δεξί πόδι. Το θύμα πέφτει, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον ένοπλο, τρέχει να σωθεί.

Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν τρεις κάλυκες των 9 χιλιοστών και ένα κινητό τηλέφωνο. «Το κίνητρο αυτής της δολοφονίας είναι προς το παρόν άγνωστο, αλλά με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι το θύμα ήταν στόχος» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής των ερευνών Joseph Kenny. «Αλλά σε αυτό το σημείο, δεν γνωρίζουμε το γιατί»

🚨 #BREAKING: Video footage surfaces of the execution of United Healthcare CEO Brian Thompson by a masked shooter with a pistol equipped with a silencer.

pic.twitter.com/UoBECVW7gZ

— Cam.™ (@_CameronLane) December 4, 2024