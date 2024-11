Έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας δείχνει να πυροδοτεί η νέα εκλογή του Donald Trump (και) για την αυτοκινητοβιομηχανία με δεδομένο ότι ο πρώην και πλέον νυν αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει πολλές φορές τις «ενστάσεις» του για την ηλεκτροκίνηση αλλά και την αγάπη του για τους δασμούς ως ενδεδειγμένο τρόπο υλοποίησης της επίσης αγαπημένης του ρήσης «make America great again».

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο D.Trump θα ανατρέψει την πολιτική Biden σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα της ηλεκτροκίνησης και τις παντός είδους επιδοτήσεις προς καταναλωτές και αυτοκινητοβιομηχανίες που καθιερώθηκαν στο πλαίσιο του Inflation Reduction Act από την διοίκηση Biden και προέβλεπαν απευθείας επιδοτήσεις (έως 7.500 δολάρια) και φοροαπαλλαγές για την αγορά ηλεκτροκίνητων αν και ευνοώντας τα αμερικανικής παραγωγής οχήματα και εξαρτήματα.

Βέβαια για να αλλάξουν τα παραπάνω μένει να κλειδώσει και η ισορροπία δυνάμεων για το Κογκρέσο μιας και η Γερουσία ήδη «ανήκει» στους Ρεπουμπλικάνους. Ακόμα όμως και να μην αποκτήσει την πλειοψηφία στην Κάτω Βουλή υπάρχουν περιθώρια να αλλάξει τους εφαρμοστικούς νόμους που ισχύουν μέχρι σήμερα ευνοώντας αυτοκινητοβιομηχανίες και καταναλωτές που «ψηφίζουν» ηλεκτροκίνηση.

Το πείραμα της Καλιφόρνιας

Ένας ακόμα τρόπος για να χαλαρώσει τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στόχους που είχαν τεθεί από την διοίκηση Biden σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση είναι να επιδιώξει να άρει τη δυνατότητα της πολιτείας της Καλιφόρνιας να θέτει τις δικές προδιαγραφές εκπομπών ρύπων.

Αν αναρωτιέστε ήδη γιατί αυτό είναι σημαντικό, 17 ακόμα πολιτείες από τις συνολικά 50 τείνουν να ακολουθούν το παράδειγμα της Καλιφόρνια σε επίπεδο εκπομπών ρύπων ενώ η συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών αμερικανικών και μη, έχει ήδη δεσμευτεί να συμβαδίζει με τα πρότυπα που θέτει η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η διοίκηση Biden είχε δρομολογήσει ήδη την καθιέρωση ομοσπονδιακού προτύπου για την υποδομή φόρτισης καθώς και την χρηματοδότηση νέων αντίστοιχων υποδομών υπό το National Electric Vehicle Infrastructure Program, πρωτοβουλίες που μένει να αποδειχθεί αν θα συνεχιστούν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς. Αυτό που επίσης αναμένεται να επιδιώξει ο D. Trump είναι η καθυστέρηση των νέων αυστηρότερων προδιαγραφών που προβλέπονται να ισχύσουν το 2028 αλλά και να επιδιώξει να αναβάλει τα όσα προβλέπονται από την προηγούμενη διοίκηση για τα οχήματα που θα διατίθενται στις ΗΠΑ μετά το 2032.

Μια όψιμη και χρήσιμη φιλία

Παρ΄όλα αυτά ο D.Trump, κατά γενική ομολογία να έχει αμβλύνει την στάση του σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση λέγοντας προσφάτως ότι ανάμεσα στους στόχους του είναι τα ηλεκτρικής (BEV+Plug-in) τεχνολογίας οχήματα να εκπροσωπούν το 50% της αμερικανικής αγοράς χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί προς το παρόν ως προς το πότε. Ίσως η όψιμη φιλία του με τον ισχυρό άνδρα της Tesla, Elon Musk να βοήθησε σε αυτή την άμβλυνση σε σχέση με την πάγια κατά το παρελθόν αποστροφή του D. Trump όσο και των Ρεπουμπλικανών στην αυτοκίνηση μηδενικών εκπομπών ρύπων.

«Είμαι υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οφείλω να είμαι καθώς ο Elon υπήρξε πολύ υποστηρικτικός μαζί μου», δήλωσε ο Donald Trump σημειώνοντας στο νικητήριο λόγο ότι ο Musk είναι «υπεριδιοφυΐα» και ένα πολύ «ξεχωριστό άτομο» που πρέπει να «προστατεύεται» καθώς δεν «υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν».

Ο κ. Tesla ο οποίος θα παρακολουθούσε την εξέλιξη των εκλογών από το ορμητήριο του D. Trump στο Mar-a-Lago (εκεί που άλλοτε βρέθηκαν σε κούτες τα διαβαθμισμένα ως απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα από την προηγούμενη θητεία του) δεν παρέλειψε άλλωστε να πανηγυρίσει το αποτέλεσμα με μήνυμα στο αγαπημένο του μέσο με τον… αγαπημένο του νιπτήρα.

