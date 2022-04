Ευθεία απειλή Ρωσίας σε ΕΕ – Θα κόψουμε την παροχή αερίου – Τι απαντά η Λάιεν

Η Gazprom προειδοποίησε ότι θα διακοπεί και το φυσικό αέριο στη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία το οποίο διέρχεται μέσω της Πολωνίας και της Βουλγαρίας σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησής του από τη Βαρσοβία και τη Σόφια.

«Η Βουλγαρία και η Πολωνία είναι χώρες διέλευσης. Σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησης του ρωσικού φυσικού αερίου που διέρχεται προς τρίτες χώρες, οι διερχόμενες ποσότητες θα μειωθούν κατ’ αναλογία», τόνισε η Gazprom.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει από χώρες τις οποίες χαρακτηρίζει «μη φιλικές» να συμφωνήσουν στην εφαρμογή ενός σχεδίου βάσει του οποίου θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς στην Gazprombank για τις πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου, με την τελευταία να αναλαμβάνει τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ρούβλια.

«Οι πληρωμές για την παράδοση αερίου μετά την 1η Απριλίου θα πρέπει να γίνονται σε ρούβλια χρησιμοποιώντας νέα στοιχεία πληρωμών για τα οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν ενημερωθεί εγκαίρως», επισήμανε σήμερα η Gazprom.

Η ανακοίνωση από τη Μόσχα ότι διακόπτει τις ροές φυσικού αερίου προς την Πολωνία και τη Βουλγαρία ασκεί έντονες ανοδικές πιέσεις στις τιμές στην Ευρώπη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Ολλανδία σημείωσαν άνοδο έως και 24% στα 127,50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από την 1η Απριλίου.

Από τη μεριά της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η ΕΕ ήταν προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο διακοπής της ροής φυσικού αερίου και ετοιμάζει συντονισμένη απάντηση.

«Η ανακοίνωση της Gazprom αποτελεί μία νέα απόπειρα της Ρωσίας να μας εκβιάσει με το φυσικό αέριο. Είμαστε προετοιμασμένοι για το σενάριο αυτό. Προετοιμάζουμε την συντονισμένη ευρωπαϊκή μας απάντηση. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι προς τις πληττόμενες χώρες», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν στο Twitter.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022