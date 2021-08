Παρί – Η τηλεθέαση χτύπησε «κόκκινο» στο ντεμπούτο του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δεν ξεκίνησε βασικό τον συμπατριώτη του, αλλά επέλεξε να τον αφήσει στον πάγκο.

Η εξέλιξη του ματς όμως, με την Παρί να έχει «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη απέναντι στη Ρεμς χάρη στα δύο γκολ του Εμπαπέ, άνοιξε τον δρόμο για να δει ο κόσμος τον Αργεντινό σούπερ σταρ να φορά σε επίσημο παιχνίδι την φανέλα άλλης ομάδας σε συλλογικό επίπεδο πέρα από την Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι αγωνίστηκε για 24 λεπτά στο ματς, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 66΄ στη θέση του Νεϊμάρ. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο για τη νέα σελίδα που άνοιξε ο pulga, κάτι που αποτυπώθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης.

Στην Ισπανία είδαν το παιχνίδι περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ συνολικά 6,7 εκατ. παρακολούθησαν τον αγώνα της Παρί με τη Ρεμς σε κάποιο σημείο του.

🚨 PSG vs Reims, in the game Lionel Messi’s 🇦🇷 made his PSG debut had an average viewership of 2.2M in Spain. A total of 6.7M people watched the game at some point. [@blvcom] #PSG pic.twitter.com/MNWKogfST1

— RouteOneFootball (@Route1futbol) August 30, 2021