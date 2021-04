Μπάιντεν: Υποσχέθηκε στον Ινδό πρωθυπουργό κατεπείγουσα βοήθεια για τον κορωνοϊό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεσμεύτηκε σήμερα, Δευτέρα, ότι η Ουάσινγκτον «θα στηρίξει αταλάντευτα» την Ινδία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έκρηξη κρουσμάτων του νέου κοροναϊού.

«Ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η Αμερική θα στηρίξει αταλάντευτα τον ινδικό λαό», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε μια λακωνική ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να παράσχουν κατεπειγόντως βοήθεια, όπως υλικά για την παραγωγή εμβολίων, προστατευτικό εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ και αναπνευστήρες. Εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να στείλουν στην Ινδία αποθέματα οξυγόνου, καθώς στα ινδικά νοσοκομεία παρατηρούνται τεράστιες ελλείψεις.

Ο Μόντι, σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συνομιλία, προσθέτοντας ότι ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την αμερικανική βοήθεια.

Had a fruitful conversation with @POTUS @JoeBiden today. We discussed the evolving COVID situation in both countries in detail. I thanked President Biden for the support being provided by the United States to India.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2021