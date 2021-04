Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας, στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «απορρίπτει εξ ολοκλήρου» την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Μάλιστα, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για «λαϊκισμό».

«Η Τουρκία δεν έχει να μάθει τίποτα από κανέναν για το παρελθόν της» συμπληρώνει ο Τσαβούσογλου.

