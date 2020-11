Ντόναλντ Τραμπ : Συνεχίζει να αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών

Ξαναχτύπησε με δεύτερο tweet μέσα σε λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας το εκλογικό αποτέλεσμα κάνοντας λόγο για «απάτη» στην καταμέτρηση των ψήφων.

«Το βράδυ είχαμε προβάδισμα σε κρίσιμες πολιτείες τις οποίες μάλιστα ελέγχουν οι δημοκρατικοί. Πολύ παράξενο που αυτό το προβάδισμα άρχισε οριακά να εξαφανίζεται», αναφέρει.

Νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του επί του δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

«Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε» είχε γράψει.

Το Twitter ωστόσο… προειδοποιεί τους χρήστες του πως η συγκεκριμένη ανάρτηση μπορεί να είναι «παραπλανητικό».

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020