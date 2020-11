Νικόλ Μαλλιωτάκη : Από τη Σητεία στο Κογκρέσο – Η πορεία της 40χρονης και η στήριξη από τον Τραμπ

H 40χρονη Νικόλ Μαλλιωτάκη με καταγωγή από την Σητεία και την Κούβα εξασφάλισε μία θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς εκλέχτηκε με μεγάλη διαφορά από τον Δημοκρατικό αντίπαλό της Μαξ Ρόουζ, στην 11η Περιφέρεια.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας η κόντρα των δύο μονομάχων μέχρι και την τελευταία μέρα ήταν πολύ σκληρή. Η εκλογική διαδικασία ήταν μια από τις πιο αμφίρροπες μάχες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Κογκρέσο.

Μέχρι πρότινος ήταν πολιτειακή βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στη Νέα Υόρκη ενώ το 2016 είχε κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για το δήμο της Νέας Υόρκης. Ωστόσο στις εκλογές έχασε από τον Δημοκρατικό Μπιλ Ντε Μπλάζιο.

I’m at P.S.48 in Stapleton #StatenIsland. Thank you to all our dedicated volunteers helping today to preserve America and STOP Socialism. pic.twitter.com/DNdzU8xRzn

