Κορωνοϊός: Η Νέα Υόρκη επιστρατεύει όλο το ιατρικό προσωπικό

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απηύθυνε σήμερα έκκληση για γενική επιστράτευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι χρειάζεται τη βοήθεια 45.000 επιπλέον επαγγελματιών για να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό που εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στην μεγαλούπολη. «Γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικούς για την αναπνοή… όλους αυτούς που δεν είναι ήδη στη μάχη: σας χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Δημοκρατικός αιρετός Μπιλ ντε Μπλάζιο σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό στο Twitter. Η ζωή κατά την ισπανική γρίπη, οι αλλαγές στην κοινωνία και η σύγκριση με το σήμερα «Χρειαζόμαστε 45.000 επαγγελματίες υγείας για να συνταχθούν στη μάχη τον Απρίλιο και τον Μάιο για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για δύο «σκληρούς» μήνες. Χθες βράδυ, η πόλη έστειλε επείγον μήνυμα στα τηλέφωνα των Νεοϋορκέζων για να καλέσει όλους τους επαγγελματίες υγείας να δηλώσουν εθελοντικά συμμετοχή σε μια ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού. Περισσότερα από 57.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην πόλη, η οποία θρηνεί ήδη τον θάνατο περισσότερων από 1.800 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 305 μόνο την Παρασκευή. Γενικότερα, η πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι το νέο επίκεντρο της πανδημίας, με περισσότερες από 113.000 μολύνσεις να έχουν καταγραφεί, σχεδόν όσες στην Ιταλία ή την Ισπανία, τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες. Για να αποφύγουν μια τέτοια τραγική εξέλιξη, οι αρχές της Νέας Υόρκης άρχισαν μια μάχη με τον χρόνο για να ενισχύσουν την ικανότητα των ιατρικών δομών προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη συρροή ασθενών. Νοσοκομεία εκστρατείας δοαμορφώθηκαν σε συνεδριακό κέντρο στο Μανχάταν ή στο Σέντραλ Παρκ, και ένα πλωτό στρατιωτικό νοσοκομείο με χίλια κρεβάτια έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ