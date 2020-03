Συγκλονιστικό βίντεο από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο

Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, μετά την απόφαση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να ανοίξει τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάσταση στην περιοχή για τέταρτη συνεχή ημέρα είναι αρκετά έκρυθμη, καθώς συνεχείς είναι απόπειρες εισόδου των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν πως από τις 06:00 το πρωί ως τις 18:00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτομα.

Βίντεο από drone που έδωσε στη δημοσιότητα το ειδησεογραφικό πρακτορείο RT καταγράφει από ψηλά δεκάδες μικρές εστίες φωτιάς και την περιπλάνηση χιλιάδων προσφύγων μεταναστών.

Thousands of migrants camp out at Turkey’s western frontier trying to enter Greece pic.twitter.com/nA55wAHNby

— RT (@RT_com) March 2, 2020