Μοναδικός και στα 42 του ο Στογιάκοβιτς

Η τέχνη δεν ξεχνιέται και ο Πέτζα Στογιάκοβιτς το απέδειξε περίτρανα ακόμη κι αν πλέον είναι στα 42 και οκτώ χρόνια εκτός δράσης.

Ο παλαίμαχος Σέρβος βρέθηκε στην προπόνηση των Κινγκς και είπε να δοκιμάσει λίγο το σουτ του, αυτό που τον καταξίωσε στα χρόνια που έπαιζε μπάσκετ.

Το αποτέλεσμα ήταν να ευστοχήσει και στα 11 σουτ τριών πόντων που επιχείρησε παραδίδοντας δωρεάν μαθήματα στους Μπιέλιτσα και Μπογκντάνοβιτς που τον παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα.

Peja 11/11 from three with no warmup after practice.

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EzqCESonoM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 23, 2019