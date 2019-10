Πακιστάν : Αυξάνονται συνεχώς οι απανθρακωμένοι στο φλεγόμενο τρένο [Εικόνες]

Τουλάχιστον 71 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πολλοί προσκυνητές, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε τραίνο στο Πακιστάν μετά την έκρηξη φιάλης γκαζιού.

