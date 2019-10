Εισβολή στη Συρία : Σάλος με fake βίντεο-ντοκουμέντο στο ABC

Για έβδομη ημέρα συνεχίζει η Τουρκία τη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Τούρκων στη βόρεια Συρία, με εκατοντάδες μέχρι στιγμής αμάχους από τις δύο πλευρές να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να προσέξει κανείς είναι και ο πόλεμος εντυπώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο αυτό, στα social media κυριαρχούν πολλές ψεύτικες φωτογραφίες και βίντεο που εντάσσονται στην τακτική της προπαγάνδας.

Κάτι τέτοιο συνέβη και με το αμερικανικό δίκτυο ABC, το οποίο παρουσίασε δήθεν πλάνα από την επιχείρηση ως «ντοκουμέντο».

Σε αυτά, ο Tom Llamas και ο ανταποκριτής Ian Panell ακούγονται να λένε πως δεν πρόκειται για καταγραφή του ABC News αλλά πως το δίκτυο απέκτησε τα πλάνα από «τρίτη πηγή».

Η δημοσιοποίησή τους προκάλεσε σωρεία σχολίων, με πολλούς οπαδούς του πλανητάρχη να κάνουν λόγο για fake news εναντίον του από «μηχανισμούς προπαγάνδας». Επίσης, την οργή της εξέφρασε και η Αγκυρα μέσω του πρακτορείου Anadolu.

Σύμφωνα με αυτό, το βίντεο δείχνει τον τουρκικό στρατό να βομβαρδίζει Κούρδους πολίτες σε συνοριακή πόλη της Συρίας.

Για την ακρίβεια, όμως, πρόκειται για αποκομμένο βίντεο από στρατιωτική επίδειξη όπλων στην πόλη West Point στο Κεντάκι, που δημοσιεύτηκαν αρχικά το 2017.

WOW! @ABC News Uses 2017 Gun Range Video and Lies to Pass It Off as Turkey Bombing the Kurds in Syria (VIDEO) @PolishPatriotTM https://t.co/6jNwpGUBFu via @gatewaypundit

Γνωστός πολέμιων των media, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορούσε να αφήσει την είδηση χωρίς να προβεί σε σχόλιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για «μεγάλο σκάνδαλο».

A big scandal at @ABC News. They got caught using really gruesome FAKE footage of the Turks bombing in Syria. A real disgrace. Tomorrow they will ask softball questions to Sleepy Joe Biden’s son, Hunter, like why did Ukraine & China pay you millions when you knew nothing? Payoff?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2019