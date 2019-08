Η υπόσχεση του Φριντέτ και τα συγχαρητήρια από Γουίλκινς

Ο Τζίμερ Φριντέτ πάτησε Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς αύριο (21/08) ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας με τις εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Ο Ντομινίκ Γουίλκινς, ο οποίος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό την περίοδο 1995-1996, έδειξε ενθουσιασμένος με την προσθήκη της πρώην ομάδας του και μέσω twitter έδωσε συγχαρητήρια στον Φριντέτ γι’αυτή του τη μετακίνηση.

«Συγχαρητήρια φίλε μου! Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από όταν έπαιζα στον Παναθηναϊκό! Προχώρα και κυριάρχησε!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γουίλκινς.

Congrats my man!!!! @jimmerfredette Playing at @paobcgr are some of my best memories!!!! Go forth and DOMinate! https://t.co/imznjzWZFV

Ο νέος άσος του τριφυλλιού δεν άφησε αυτό το tweet ασχολίαστο και υποσχέθηκε ότι θα συεχίσει αυτό που ο Ντομινίκ είχε ξεκινήσει.

«Θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που βοήθησες εσύ να ξεκινήσει εδώ. Το εκτιμώ!», ήταν η απάντηση του Φριντέτ.

I will try and keep going what you helped put in place here! Appreciate it! https://t.co/15UCnMRxgv

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) August 19, 2019