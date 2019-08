Χατζηδάκης: Αν καταρρεύσει η ΔΕΗ, θα καταρρεύσει μαζί της και η χώρα

Vote for the Political Committee at the 12th Conference of the New Democracy Party, in Athens, on Dec. 16, 2018 / Ψηφοφορία για την Πολιτική επιτροπή στο 12ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην Αθήνα, στις 16 Δεκεμβρίου, 2018

Αν υπάρχει θέμα ευθυνών που πρέπει να αναζητηθούν για τη ΔΕΗ, αυτό είναι ζήτημα της ίδιας της Δικαιοσύνης, επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Ο υπουργός κάνει λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, για ένα πλέγμα λανθασμένων και άστοχων επιλογών που, συνδυαστικά, οδήγησαν την εταιρεία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας ενώ υπογραμμίζει πως εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως αυτή τη στιγμή «είναι να σωθεί η ΔΕΗ, διότι αν καταρρεύσει, θα καταρρεύσει μαζί της και η χώρα». Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει, μιλώντας στο Πρακτορείο, ότι οι εργαζόμενοι στον ΔΕΔΔΗΕ δεν έχουν κάτι να φοβηθούν ενώ και οι τράπεζες μόνο να κερδίσουν έχουν από τη διαδικασία μερικής ιδιωτικοποίησης του Διαχειριστή, καθώς θα ενισχυθεί η θέση τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και της ΔΕΗ. Τονίζει ακόμη ότι: -Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ που θα γίνει προκειμένου να αναπροσαρμοστούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ χωρίς να αυξηθεί το κόστος για τους καταναλωτές, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στις πληρωμές των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. -Η απόσυρση ορισμένων λιγνιτικών μονάδων θα γίνει σταδιακά και με παράλληλη διασφάλιση πόρων από την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση. -Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αγορών και θα στείλουν συνολικά το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. -Η βούληση της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί η επένδυση στις Σκουριές, με σεβασμό όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων.