Απόδραση από την ΕΣΣΔ

There is no business like spy business. Θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν του Τζέιμς Μποντ, περιγράφει όμως στην εντέλεια τη ζωή του Ολεγκ Γκορντιέφσκι. Γεννημένος στη Μόσχα το 1938, γιος και αδελφός πράκτορα της KGB, ο Γκορντιέφσκι προοριζόταν να σταδιοδρομήσει στην οργάνωση πληροφοριών στην οποία εισήχθη μετά βαΐων και κλάδων από τα 25 του χρόνια, να ανέλθει στην ιεραρχία και να γίνει ένας θρύλος του Ψυχρού Πολέμου – ο σημαντικότερος άνθρωπος των Βρετανών στο δίκτυο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο διαφεύγοντας από τη Σοβιετική Ενωση το 1985.

Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής», με οδηγό το βιβλίο του Μπεν Μάκινταϊρ με τίτλο «Ο κατάσκοπος και ο προδότης» (εκδ. Κλειδάριθμος) ο Μάρκος Καρασαρίνης αναψηλαφεί μια υπόθεση κατασκοπείας που σφράγισε τα τελευταία χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα στο BHMAgazino που κυκλοφορεί με το «Βήμα της Κυριακής»