Τραμπ: Ετοιμάζει νέες κυρώσεις εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι επί μακρό χρονικό διάστημα εμπλουτίζει κρυφά ουράνιο και προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σύντομα θα αυξηθούν «σημαντικά», σε συνέχεια της απόφασης της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο σε επίπεδα άνω του ορίου που είχε καθοριστεί από τη JCPoA, τη διεθνή συμφωνία του 2015.

«Το Ιράν επί μακρόν ‘εμπλουτίζει’ κρυφά, κατά απόλυτη παράβαση της φρικτής συμφωνίας 150 Δισεκατομμυρίων Δολαρίων που συνήψε ο Τζον Κέρι και η κυβέρνηση Ομπάμα. Θυμηθείτε, αυτή η συμφωνία αναμένεται να λήξει σε λίγα χρόνια. Οι κυρώσεις σύντομα θα αυξηθούν σημαντικά!», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!

