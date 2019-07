Επιλογές για την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019

Ξένη ταινία «Κάποτε στην Καλιφόρνια» (Once upon a time in Venice), STAR, 23.15

Ενημερωτική εκπομπή «Open mind» OPEN, 23.00 Λίγα 24ωρα πριν από την ώρα της κάλπης η αγωνία κορυφώνεται. Στο στούντιο του OPEN Mind με την Ελλη Στάη θα βρεθούν ο Νίκος Παππάς, ο Μάκης Βορίδης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Θανάσης Παφίλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Alco Κώστας Παναγόπουλος και ο δημοσιογράφος Τάσος Παππάς. Εκπομπή μαγειρικής «StrEAT Food» ΑΝΤ1, 22.45 Στο σημερινό επεισόδιο ο Βασίλης Καλλίδης θα προσπαθήσει να μας περιγράψει ποια είναι η φιλοσοφία του φαγητού στο Τελ Αβίβ. Θα γευτεί φαλάφελ γεμιστό με χούμους και θα δοκιμάσει το παγωτό – σπεσιαλιτέ Pistachio αλλά και την επονομαζόμενη σαξούκα. Τέλος, θα επισκεφθεί και την κεντρική λαχαναγορά. Ξένες ταινίες «Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη» (Autumn in New York) EPT2, 23.00 Ενας φανατικός εργένης (Ρίτσαρντ Γκιρ) ερωτεύεται μια κατά πολύ νεότερή του γυναίκα (Γουινόνα Ράιντερ) αλλά η ιστορία τους θα έχει πολλές ρωγμές σε αυτό το εύπεπτο, αν και σχετικά χλιαρό μελόδραμα (με σκιές από «Love Story») που σκηνοθέτησε η κινέζα ηθοποιός Τζόαν Τσεν. (ΗΠΑ, 2000, 98′) «Κάποτε στην Καλιφόρνια» (Once upon a time in Venice) STAR, 23.15 O Στιβ Φορντ είναι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με βάση του το Λος Αντζελες. Οταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη συμμορία καταφέρνει να του κλέψει τον αγαπημένο του σκύλο, Μπάντι, όλος ο κόσμος του καταρρέει. Μια σειρά από τρελές συμπτώσεις τον οδηγούν στο να κάνει «θελήματα» για την εν λόγω συμμορία, ενώ τον κυνηγούν δύο αιμοδιψή αδέλφια από τη Σαμόα, τα τσιράκια ενός τοκογλύφου και πολλοί ακόμη ιδιόμορφοι χαρακτήρες. Λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, και ο Στιβ μάς αποδεικνύει μέχρι πού μπορεί να φτάσει προκειμένου να επανασυνδεθεί μαζί του. (ΗΠΑ, 2017, 86′)