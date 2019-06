NASA: Τουρίστες στο διάστημα με 35.000 δολάρια τη βραδιά

Είκοσι χρόνια μετά τη Ρωσία, η NASA θα επιτρέψει από τον επόμενο χρόνο σε τουρίστες του διαστήματος και σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν, έναντι αμοιβής, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), από τον οποίο προσπαθεί να αποδεσμευτεί οικονομικά.

«H NASA ανοίγει τον ISS στις εμπορικές ευκαιρίες», ανακοίνωσε ο Τζεφ ΝτεΓουίτ, ο οικονομικός διευθυντής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ρόμπιν Γκέιτενς, την υπεύθυνη διαχείρισης του Σταθμού, η υπηρεσία θα επιτρέπει στο εξής έως και δύο σύντομες αποστολές ιδιωτών αστροναυτών κάθε χρόνο. Οι «διαστημικοί τουρίστες» θα μπορούν να παραμείνουν μέχρι και 30 ημέρες στον ISS, όμως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τους επιτραπεί να κάνουν διαστημικό περίπατο.

Οι ταξιδιώτες αυτοί μπορεί να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα. Όμως, οι «ιδιώτες αστροναύτες», όπως προτιμά να τους αποκαλεί η NASA, θα μεταφέρονται υποχρεωτικά με τα διαστημικά οχήματα που κατασκευάζουν δύο αμερικανικές εταιρείες, η SpaceX (σκάφος Crew Dragon) και η Boeing (σκάφος Starliner). Οι εταιρείες αυτές θα επιλέγουν τους πελάτες και θα τους χρεώνουν τη μεταφορά, η οποία αναμένεται πως θα είναι το πιο κοστοβόρο μέρος της περιπέτειάς τους, αφού το «εισιτήριο» αλέ-ρετούρ μπορεί να φτάσει τα 58 εκατομμύρια δολάρια – με το ποσό αυτό θα χρεώνεται –κατά μέσο όρο– και η NASA για τη μεταφορά των δικών της αστροναυτών. Για τη διαμονή, το νερό και το φαγητό τους οι ιδιώτες θα πληρώνουν κατ’ άτομο περίπου 35.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post. Στο κόστος περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γη, η χρήση των τουαλετών και η αποθήκευση των αποσκευών τους.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we’re taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x

— NASA (@NASA) June 7, 2019