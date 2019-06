Το ποδήλατο γυμνάζει και φέρνει ευτυχία

Εν όψει καλοκαιριού πολλοί επιλέγουν και πάλι το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά ωστόσο όποιος κυκλοφορεί με ποδήλατο αντιμετωπίζει και αρκετές δυσκολίες και κινδύνους.

Πολλοί γερμανοί ποδηλάτες δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφαλείς όταν οδηγούν στο δρόμο. Το αίσθημα αυτό δεν είναι καθόλου παράλογο μια και σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία το 2018 445 ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους στους γερμανικούς δρόμους. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται με Ι.Χ. ή φορτηγά αλλά και με άλλους ποδηλάτες που οδηγούν επιθετικά.

Τα οφέλη της ποδηλασίας όμως είναι πολλαπλά: το σημαντικότερο είναι η γυμναστική που κάνει κανείς και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να είναι αθλητικός τύπος. Ακόμη και μια μικρή διαδρομή με το ποδήλατο μπορεί να έχει αποτελέσματα. «Από το πρώτο δευτερόλεπτο αιματώνονται καλύτερα οι μύες και τα όργανα ενώ ενεργοποιείται ο μεταβολισμός και το ανοσοποιητικό σύστημα», δηλώνει ο Ίνγκο Φρομπέζε, καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής της Κολωνίας. Η ποδηλασία ενδυναμώνει τα οστά, δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις και δημιουργεί μύες γύρω από το γόνατο κάνοντάς το πιο σταθερό.

Πηγή ευτυχίας

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι η ποδηλασία και ειδικά οι μεγάλες διαδρομές οδηγούν στην παραγωγή ορμονών ευτυχίας. «Βρίσκεσαι έξω στη φύση, πηγαίνεις σε μέρη που διαφορετικά ίσως να μην έβλεπες και αντιλαμβάνεσαι ήχους, μυρωδιές αλλά και την ταχύτητα. Κάτι το οποίο δε γίνεται με κανένα άλλο μεταφορικό μέσο», επισημαίνει ο καθηγητής Φρομπέζε.

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας είναι επίσης πολύ σημαντικός. Όποιος χρησιμοποιεί το ποδήλατο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο και δεν δημιουργεί θόρυβο. Επιπλέον το ποδήλατο δεν εκπέμπει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα μια και κινείται αποκλειστικά και μόνο με τη μυϊκή δύναμη.

Το πρόβλημα με το κράνος

Στη Γερμανία η χρήση κράνους για ποδηλάτες δεν είναι υποχρεωτική με αποτέλεσμα μόλις το 8% των ποδηλατών, ηλικίας 17-30 ετών, να φορούν κράνος όταν οδηγούν. Το υπουργείο Μεταφορών διαπίστωσε πρόσφατα ότι το κράνος θεωρείται «μη πρακτικό, άβολο και αντιαισθητικό». Έτσι σε πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια το υπουργείο χρησιμοποίησε ένα σλόγκαν που προκάλεσε αντιδράσεις: «Looks like shit. But saves my live.». Σε ελεύθερη μετάφραση: «Φαίνεται χάλια, αλλά μού σώζει τη ζωή».

Τελευταία υπάρχουν πολλές συζητήσεις στη Γερμανία σχετικά με ποδηλατοδρόμους, από τις οποίες δεν λείπουν και αντιπαραθέσεις. Περισσότερος χώρος για ποδήλατα σημαίνει λιγότερος χώρος για τους οδηγούς άλλων μεταφορικών μέσων. Αυτή τη στιγμή στους γερμανικούς δρόμους κυκλοφορούν 47 εκ. αυτοκίνητα και 75,5 εκ. ποδήλατα.

