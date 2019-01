Τραμπ: Tο τείχος είναι τείχος

Ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά σήμερα επανήλθε με αναρτήσεις του στο Twitter στο θέμα του εμβληματικού σχεδίου του, σε μια περίοδο που ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο με στόχο να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για τον προϋπολογισμό.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί, αλλά κατά διαστήματα και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνουν λόγο για έναν «φράχτη» στα σύνορα με το Μεξικό, με την ελπίδα ότι θα καταστήσουν το σχέδιό τους πιο αποδεκτό από τους Δημοκρατικούς και θα αποφύγουν μια νέα παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.

Σήμερα το πρωί όμως, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η αλλαγή της ρητορικής δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό.

«Ας τα αποκαλούμε τείχη και να σταματήσουμε τα πολιτικά παιχνίδια», έγραψε στην ανάρτησή του, δείχνοντας να απευθύνεται στους δικούς του πολιτικούς συμβούλους. «Το ΤΕΙΧΟΣ είναι ΤΕΙΧΟΣ», πρόσθεσε.

Lets just call them WALLS from now on and stop playing political games! A WALL is a WALL!

