Στους έντεκα οι νεκροί από την επίθεση στη συναγωγή του Πίτσμπουργκ

Τουλάχιστον τέσσερα όπλα έφερε πάνω του δάστης του Πίτσμπουργκ, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου σκόρπισε το θάνατο σε 11 ανθρώπους (σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αμερικανικών ΜΜΕ) όταν άνοιξε πυρ σε εβραϊκή συναγωγή. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον 46χρονος Ρόμπερτ Μπάουερς. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό ο ένοπλος κρατούσε ένα ημιαυτόματο τυφέκιο AR-15 και ένα πιστόλι τύπου Glock. Στον αστράγαλό του βρέθηκε άλλο ένα όπλο, όπως επίσης και ένα ακόμη πιστόλι στη ζώνη του. Την ίδια στιγμή οι αρχές εξετάζουν ένα «σακίδιο στρατιωτικού τύπου», καθώς υπάρχουν αναφορές για εκρηκτικό μηχανισμό, χωρίς ωστόσο αυτές να επιβεβαιώνονται ακόμα. Ο δράστης φέρεται να παραδόθηκε στις αρχές αφού πρώτα τον τραυμάτισαν. Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο KDKA, κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν. Δεν θέλω να ζει κανείς από αυτούς». Ο δράστης έχει γεννηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 1972, ενώ έχει πλούσιο ιστορικό σε αναρτήσεις αντισημιτικού χαρακτήρα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, στην περιγραφή του προφίλ του στο μέσο αποκαλεί τους Εβραίους παιδιά του Σατανά, ενώ έχει αναρτήσει μηνύματα αντισημιτικού περιεχομένου. Δύο ώρες προτού εισβάλει στη συναγωγή και ανοίξει πυρ, ο Μπάουερς έκανε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Gab.com σχετικά με την Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που βοηθά Εβραίους πρόσφυγες να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ. «Στη HIAS αρέσει να φέρνει εισβολείς για να σκοτώσουν το λαό μας. Δεν μπορώ να κάθομαι άπραγος και να βλέπω τον λαό μου να σφαγιάζεται. Στα τσακίδια οι απόψεις σας, μπουκάρω» έγραψε ο Μπάουερς, ένας λευκός παχουλός άνδρας με γένια . Στο ιστορικό των αναρτήσεων του Μπάουερς από τότε που εγγράφθηκε στο μέσο, τον Ιανουάριο, μπορεί κανείς να διακρίνει έναν οργισμένο άνδρα, με αντισημιτικές απόψεις, που έγραφε μηνύματα όπως: «Καθημερινή Υπενθύμιση: η πολυπολιτισμικότητα σημαίνει να διωχθεί ο τελευταίος λευκός άνθρωπος». Πριν από έναν μήνα, ο 46χρονος από το Πίτσμπουργκ ανήρτησε φωτογραφίες όπου απεικονίζονταν οι επιδόσεις του κατά την εξάσκησή του στο στόχο σε ένα σκοπευτήριο και μια συλλογή από τρία περίστροφα τα οποία αποκαλούσε «η οικογένειά του από glock» (όπως ονομάζεται η εταιρεία κατασκευής). Ο Μπάουερς είναι καταχωρημένος ως ψηφοφόρος «χωρίς κομματική ταυτότητα» στην κομητεία Αλεγκίνι στην Πενσιλβάνια είχε στραφεί σε ένα μήνυμα και κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγόρησε ότι είναι υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης, που δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την «εισβολή» των Εβραίων στις ΗΠΑ. «Για την ιστορία, δεν τον ψήφισα ούτε έχω στην κατοχή μου, έχω φορέσει ή ακόμα κι αγγίξει ένα καπέλο με το σύνθημα MAGA» (Make America Great Again), που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι μια πολύ φρικτή σκηνή εγκλήματος, μία από τις χειρότερες που έχω ποτέ δει» δήλωσε ο διευθυντής δημόσιας ασφάλειας του Πίτσμπουργκ, Ουέντελ Χίσριτς, σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε κοντά στον τόπο της τραγωδίας. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα έγκλημα μίσους» επισήμανε ο αξιωματούχος. Το τηλεοπτικό δίκτυο KDKA, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι ο ένοπλος εισήλθε στο κτίριο και άρχισε να φωνάζει «Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν». Ο δράστης συνελήφθη, τέθηκε υπό κράτηση και νοσηλεύεται, σημείωσαν επίσημες πηγές. Σύμφωνα με αξιωματικό του FBI ο δράστης χρησιμοποίησε ένα αυτόματο τουφέκι AR-15 για να διαπράξει την επίθεση. Η συναγωγή «Δέντρο της Ζωής ιδρύθηκε» πριν από 150 χρόνια και βρίσκεται στη συνοικία Σκουίρελ Χιλ, όπου χτυπάει η καρδιά της εβραϊκής κοινότητας αυτής της πόλης στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στις ΗΠΑ καταγράφθηκε το 2017 μια αύξηση στις επιθέσεις αντισημιτικού χαρακτήρα με 1.986 περιστατικά (παρενοχλήσεις, βανδαλισμούς, επιθέσεις) τη χρονιά αυτή, αυξημένα κατά 57% σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με την οργάνωση Anti-defamation Leigue.Ωστόσο, οι βίαιες επιθέσεις εναντίον Εβραίων είναι πολύ σπάνιες. Αυστηρότερη νομοθεσία για τη θανατική ποινή ζητάει ο Τραμπ Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καταδίκασε το «μίσος» στις ΗΠΑ αναφερόμενος στο μακελειό. Ο Τραμπ επισήμανε ότι «είναι ένα φοβερό, φοβερό πράγμα το τι συμβαίνει με το μίσος στη χώρας μας, κάτι πρέπει να γίνει». Ο απολογισμός θα είναι «πιο μοιραίος» σε σύγκριση με τις πρώτε εκτιμήσεις, δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους σε δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει για μια συνάντηση με αγρότες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να καταστεί αυστηρότερη η νομοθεσία για την θανατική ποινή. «Νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σκληρύνουμε τους νόμους σε σχέση με τα όπλα και την θανατική ποινή». «Όταν άνθρωποι κάνουν αυτού του είδους τα πράγματα, θα πρέπει να τους επιβάλλεται η θανατική ποινή». Εντούτοις, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι οι πυροβολισμοί στο Πίτσμπουργκ δεν έχουν να κάνουν, παρά σε ελάχιστο βαθμό, με τη νόμους για την οπλοκατοχή. Σημείωσε δε ότι εάν υπήρχε προστασία εντός του ναού τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Υπογράμμισε επιπλέον ότι αποτελεί επιλογή για όλες τις εκκλησίες και τις συναγωγές να έχουν ένοπλους φρουρούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αυτού του είδους τα περιστατικά που σημειώνονται εδώ και πολλά χρόνια είναι ντροπή. «Συντετριμμένος και σοκαρισμένος» ο Νετανιάχου Από την άλλη πλευρά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε «συντετριμμένος και σοκαρισμένος» από την ένοπλη επίθεση. «Ο λαός του Ισραήλ θρηνεί με τις οικογένειες των νεκρών. Στεκόμαστε στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας του Πίτσμπουργκ, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού ενώπιον αυτής της φρικτής αντισημιτικής κτηνωδίας και όλοι μας προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών» επισήμανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε μια ανακοίνωση.