Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με ιδιαίτερα ευθύ τρόπο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνάντησης του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας με δηλώσεις του στην επιστολή του τελευταίου, στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πούτιν, ο ίδιος δε θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια σύνοδος κορυφής, αλλά να υπάρξουν διαρκείς και βιώσιμες ειρηνευτικές συμφωνίες. όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Δεν βλέπω τον λόγο να συναντηθώ με τον Ζελένσκι».

«Καρφί» κατά Ζελένσκι με το βλέμμα στον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος επίσης έσπευσε να «καρφώσει» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την πρωτοβουλία του αυτή και για την πρόταση για διμερή συνάντηση υποστηρίζοντας πως, «δεν κατανοώ γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυητή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων» και υποστήριξε πως: «Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, όμως υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει».

Δίνοντας έναν προσωπικό τόνο στην απάντηση του στον Ζελένσκι ο Πούτιν υποστήριξε: «Έκανε αναφορά στην ηλικία μου, όμως το ζήτημα δεν είναι η ηλικία, αλλά η ικανότητα για εργασία».

Σε άλλο σημείο, των δηλώσεων του πάντως απηύθυνε μήνυμα προς τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «Δουλέψτε, αδέλφια», μια φράση που είχε σαν στόχο να καταδείξει και τη δέσμευση του ίδιου στη συνέχιση της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Τι ανέφερε ο Ζελένσκι στην επιστολή του

Στην επιστολή του, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε ευθέως τον Πούτιν σε άμεση συνάντηση, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ πρότεινε ως πιθανό τόπο διεξαγωγής ουδέτερες χώρες, όπως η Ελβετία, η Τουρκία ή κράτη του αραβικού κόσμου, αποκλείοντας τη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης έχει ήδη μεταφέρει τις επιχειρήσεις βαθιά εντός ρωσικού εδάφους, επικαλούμενος και τις πρόσφατες επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς (με τελευταίο περιστατικό την Αγία Πετρούπολη στην έναρξη του Φόρουμ), ενώ έκανε λόγο για σημαντικές ρωσικές απώλειες και κοινωνική πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας λόγω οικονομικών και ενεργειακών δυσκολιών.

Παράλληλα, έθεσε ως προϋποθέσεις για την έναρξη συνομιλιών την κατάπαυση του πυρός, την ανταλλαγή αιχμαλώτων και την επιστροφή εκτοπισμένων αμάχων, με τη συμμετοχή διεθνών εγγυητών όπως οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα δύο είναι τα σημεία της επιστολή που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Στο πρώτο ο Ζελένσκι αναφέρει: «Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μέσω άμεσου διαλόγου ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Προτείνω να συναντηθούμε».

Στο δεύτερο υποστηρίζει πως εάν η Ρωσία επιλέξει να συνεχίσει τον πόλεμο, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ίδια της την επιβίωση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται πλέον σε πιο ευάλωτη θέση στο εσωτερικό της Ρωσίας και αφήνει να εννοηθεί ότι η άρνησή του να αναζητήσει διπλωματική λύση ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.

Τα παραπάνω δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Ζελένσκι, όμως είναι η πρώτη φορά που αυτά περιλαμβάνονται σε μια επιστολή και είναι επίσης και η πρώτη φορά που παρουσιάζονται συγκροτημένα, λίγες μόλις ώρες μετά από σχετικά διαλλακτικές δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η «φιτιλιά» του Πούτιν

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν την επιστολή ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου στην Αγία Πετρούπολη, είχε επαναλάβει ότι η Ρωσία παραμένει «ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται αμοιβαίοι συμβιβασμοί και από το Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους και ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οπλισμό. Παράλληλα, έκανε λόγο για εδαφικά κέρδη της Μόσχας, υποστηρίζοντας ότι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον πλήρως το Λουχάνσκ, μεγάλο μέρος του Ντονέτσκ και σημαντικό τμήμα της Ζαπορίζια.

Αναφερόμενος στον πόλεμο, είχε σημειώσει ότι η Ρωσία διαθέτει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων, ενώ δεν απέκλεισε περαιτέρω κλιμάκωση στο πεδίο, στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδιασμών.

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Πούτιν πρότεινε εκ νέου ως πιθανό διαμεσολαβητή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιόπιστο πολιτικό».

Παρέμβαση από την ΕΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, στην δημόσια συζήτηση και σχολιάζοντας τις εξελίξεις παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια στόματος της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Σύμφωνα με τη Χίπερ: «Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για άμεσες διαπραγματεύσεις και την έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά μας, εξετάζοντας τα γεγονότα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ουκρανία θέλει ειρήνη, η Ευρώπη θέλει ειρήνη». Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μία ακόμη έκκληση προς τη Ρωσία να τερματίσει τον παράνομο επιθετικό πόλεμό της». Όπως είπε, η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να επιδεικνύει τη βούλησή της για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και για μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός – πρόταση την οποία έχει αποδεχθεί εδώ και καιρό.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Επιτροπής υποστήριξε ότι η πραγματικότητα στο πεδίο των συγκρούσεων διαψεύδει τους αρχικούς στόχους της Ρωσίας. «Ο Πούτιν ανέμενε να καταλάβει το Κίεβο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Τώρα οδεύουμε προς το πέμπτο έτος της παράνομης ρωσικής επιθετικότητας. Αν εξετάσουμε τι έχει επιτύχει η Ρωσία, δεν είναι ιδιαίτερα πολλά», σχολίασε, λέγοντας ότι «η πραγματικότητα επί του πεδίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται ο Πούτιν».

Ερωτηθείσα σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι χώρες της E3 -το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία- επεξεργάζονται σχέδιο συνομιλιών με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, η εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα σενάρια. «Από την πλευρά μας, υποστηρίζουμε την ειρήνη σε κάθε μορφή. Δεν θα τοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή ως προς το ποιος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή. Εστιάζουμε στη δική μας θέση, στα αιτήματα και στις προτεραιότητές μας», ανέφερε, παραπέμποντας και στις πρόσφατες τοποθετήσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ κατά την άτυπη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.