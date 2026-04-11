Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στη Νέα Σμύρνη, από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βιζυηνού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο με 21 πυροσβέστες, έξι οχήματα και γερανοφόρο πυροσβεστικό όχημα, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, που, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτάθηκαν γρήγορα και πήραν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα βρίσκεται μια ηλικιωμένη γυναίκα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής προσέγγιση στο εσωτερικό.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε άμεσα, με τους ενοίκους να απομακρύνονται για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής απομάκρυνσης ενός άνδρα με κινητικά προβλήματα, από όροφο του κτιρίου, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη, λεπτό προς λεπτό για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω κινδύνου.