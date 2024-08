Στο Γουδί, σε στρατηγικό σημείο απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων έκανε ντεμπούτο το πρώτο κατάστημα efood local, με την εν Ελλάδι θυγατρική της Delivery Hero να στοχεύει σε μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά της μικρής λιανικής, που μόνο μικρή δεν είναι αφού αθροίζει τζίρο άνω των 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα με την είσοδο στο φυσικό δίκτυο αγορών και καθώς έχει προ πολλού σπάσει τη «μονογαμική» σχέση με την Σκλαβενίτης, το efood διευρύνει τις συνεργασίες του με τα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε επίπεδο παραγγελιοληψίας και διανομής προϊόντων, προσθέτοντας στο portfolio των συνεργασιών του, τρεις νέους «πελάτες», πέραν της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η ανάπτυξη των καταστημάτων efood local

Όπως αναφέρει στον ΟΤ ο κ. Χάρης Τάκας, General Manager του efood, πρόκειται για το πρώτο εταιρικό κατάστημα της αλυσίδας efood local, η οποία θα αναπτυχθεί και μέσω franchising, με το δεύτερο να ανοίγει το επόμενο διάστημα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

«Μετά θα δώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να μάθουμε τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν στο project, από κατασκευαστικά ζητήματα και θέματα κωδικολογίου, μέχρι λειτουργία συστημάτων», σημειώνει ο κος Τάκας, λέγοντας ότι η ουσιαστική ανάπτυξη θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2025.

Το πρώτο κατάστημα efood local εμβαδού 100 τ.μ. με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας στο μοντέλο που λειτουργούν σήμερα τα καταστήματα ευκολίας, φιλοξενεί μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, όπως καφέ, φαγητό και snack, αλλά και αναψυκτικά, ποτά, καθώς και καπνικά και είδη mini market.

Στην εύλογη ερώτηση τι καινούργιο κομίζει η νέα αλυσίδα, ο κος Τάκας, αναφέρει πως ο συνδυασμός λύσεων snack – on the go, φρεσκοψημένου πρωινού, καφέ και μικρής λιανικής σε αυτή την ποιότητα δεν υπάρχει στην Ελληνική αγορά. «Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα πρότυπα convenience store εξωτερικού», επισημαίνει.

Ας σημειωθεί ότι το food to go είναι μία από τις πέντε κορυφαίες τάσεις για το 2024 στο grocery σύμφωνα με τη McKinsey.

Η ανάπτυξη των καταστημάτων efood local δεν σημαίνει πως θα εγκαταλειφθούν τα δίκτυα των περιπτέρων (περισσότερα από 400 σημεία) και των convenience stores (+50 Kiosky’s) που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό του το efood (σ.σ. πρόκειται για τις εταιρείες του ομίλου Μούχαλ που εξαγόρασε η εταιρεία το 2021).

Σύμφωνα με τον κο Τάκα το δίκτυο των convenience stores θα αναπτύσσεται παράλληλα με το efood local ωστόσο, έχοντας δει πως εξελίσσεται η αποδοχή για τη νέα αλυσίδα, η διοίκηση θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα εάν θα υπάρξουν συνέργειες.

Το efood δεν είναι πλέον… μονογαμικό

Μετά την ΑΒ Βασιλόπουλος, που ήταν η πρώτη που παρείσφρησε στη… μονογαμική σχέση του efood με την Σκλαβενίτης, πλέον μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας γίνεται παραγγελιοληψία και διανομή προϊόντων και για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ Bazaar, Χαλκιαδάκης (κατά 60% ανήκει στην Σκλαβενίτης), Carrefour και Αγορά Ναταλί στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός των προαναφερθέντων η διοίκηση του efood βρίσκεται σε συζητήσεις και με την αλυσίδα My Market του ομίλου Metro (οικογένεια Παντελιάδη).

Σε κάθε περίπτωση και παρά τη διεύρυνση των οριζόντων του efood, η συνεργασία με την Σκλαβενίτης συνεχίζεται, ωστόσο ενδεχομένως να επανεξεταστεί η πιλοτική υπηρεσία Sklavenitis Express, που λειτουργεί επίσης μέσω της γνωστής πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονικά ψώνια από 2.500 κωδικούς με παράδοση σε 40 – 45 λεπτά.

Όσον αφορά τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος ο κος Τάκας δηλώνει εκ μέρους του efood «πολύ ευχαριστημένος».

Σύμφωνα με έρευνα της Convert Group, το πρώτο μισό του έτους, οι πωλήσεις των Online Super Market αυξήθηκαν 7% στα 164 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται Q-Commerce παίκτες με δικές τους αποθήκες όπως eFood Market & Wolt Market που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Βέβαια ο τζίρος των Online Super Market υπολείπεται σημαντικά από τον τζίρο του φυσικού δικτύου, αφού αντιπροσωπεύει μόλις το 2-3% των συνολικών εσόδων του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Πηγή: ot.gr