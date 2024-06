Θα είναι σήμερα η πρώτη, ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, μετά τις ευρωεκλογές, τον «μίνι ανασχηματισμό» (ας τον ονομάσω έτσι) και την απώλεια ενός εκατ. ψήφων από το κυβερνών κόμμα. Ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ ακονίζουν τα ξίφη τους, έτοιμοι όπως μαθαίνω να καταγγείλουν πολιτικές και αποφάσεις, άλλοι να παραμείνουν, όπως θα δείτε πιο κάτω, σιωπηλοί και άλλοι να επιτεθούν φραστικά, όχι στον Πρωθυπουργό, αλλά σε στενούς συνεργάτες του.

Έτοιμος ωστόσο να τους απαντήσει είναι και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μου λένε ότι το τριήμερο ετοίμαζε την ομιλία του. Εκείνο που πρόλαβα να μάθω είναι ότι θα πει στους βουλευτές που ετοιμάζονται να καταγγείλουν ότι η ΝΔ πηγαίνει προς κέντρο και τούτο: «Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε κέντρο. Μόνον μπροστά» και θα τους υπενθυμίσει ότι την τελευταία πενταετία έγιναν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις και η ΝΔ με την πολιτική της νίκησε σε όλες».

Και αμέσως μετά θα τους δείξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η παράταξη, υπενθυμίζοντας στους πάντες την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ (που φέρει την υπογραφή του ιδρυτή της Κωνσταντίνου Καραμανλή) που λέει ότι «ο δικός μας δρόμος δεν πάει ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, αφού η παράταξη δεν βάζει ταμπέλες». Αλλά τώρα μεταξύ μας το 41% στη ΝΔ ποιος τότε το έδωσε; Δεν το έδωσε το κέντρο, όπως θα που πολλοί βουλευτές (ίσως και ο Πρωθυπουργός);

***

***

Πάντως, μαθαίνω πως δεν λείπουν κι εκείνοι που πλέον δεν βλέπουν με καλό μάτι τα όσα συμβαίνουν στην «κεντρώα» ΝΔ και μιλούν σχεδόν ανοικτά ακόμα και για τη δημιουργία δεξιάς πλατφόρμας. Σε πηγαδάκια αναφέρεται πως «αν δεν μας θέλουν, μήπως πρέπει κι εμείς να αρχίσουμε να μην τους θέλουμε» κάνοντας αναφορές σε ένα και μόνο πρόσωπο. Τον Μεσσήνιο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος να μην το ξεχνάμε θα μιλήσει την 1η Ιουλίου μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή σε παρουσίαση βιβλίου.

Κάτι που αγχώνει το Μαξίμου, και τούτο γιατί προ των ευρωεκλογών, υπήρξαν αντιρρήσεις για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών για το πώς γίνεται η προσέγγιση με την Τουρκία, για το Κυπριακό και για την οικονομία.

***

Από τα βέλη όσων αντιδρούν, μου λένε πως δύσκολα θα ξεφύγει σήμερα και ο Άκης Σκέρτσος. Νέο σημείο αντίδρασης είναι η ανάρτηση του προ ημερών όπου υποστήριξε διαδικτυακά πως η Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη χώρα. Πολλοί βουλευτές έλεγαν πως ο κεντρώος συνεργάτης του πρωθυπουργού αποδεικνύει πως έχει «χαμηλή πολιτική ενσυναίσθηση» και πως δεν είναι δυνατό με μια τέτοια ανάρτηση να λέει στους πολίτες πως λίγο – πολύ έσφαλαν για την ψήφο διαμαρτυρίας τους στις Ευρωεκλογές.

***

Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε υποθέσεις. Μίλησε για μαύρο χρήμα στον ΣΥΡΙΖΑ (επί εποχή; Αλέξη Τσίπρα) και δεν πρόκειται να κλείσει τόσο εύκολα αυτή η υπόθεση. Δεν είναι μόνον ότι άνοιξε (εκεί που δεν το περίμενα κανείς) πόλεμο με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τους πρώην και νυν προεδρικούς, είναι ότι άνοιξε και παρτίδες (ας μου επιτραπεί αυτή έκφραση) και με την Δικαιοσύνη. Γιατί οι εισαγγελείς και οι δικαστές όταν ακούν «μαύρο χρήμα», δεν μένουν ασυγκίνητοι. Καλούν πρόσωπα και ζητούν αποδείξεις. Και αλλοίμονο εάν βρεθούν αποδείξεις ή πάλι εάν δεν βρεθεί τίποτα.

Ίσως μερικοί σκεφτούν (και πολύ κάνουν να σκέφτονται έτσι) ότι ο Κασσελάκης το κάνει επίτηδες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τη στιγμή που η ΝΔ (και η κυβέρνηση) ταλανίζεται με το ένα εκατ. ψήφους που έχασε στις ευρωεκλογές και κατέβηκε στο ποσοστό του 28%, να βγαίνει ο Κασσελάκης και να κάνει λόγο για μαύρο χρήμα στα ταμεία του κόμματος και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κυβερνητικό πρόγραμμα. Αν εκεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το κάνουν επίτηδες και θέλουν να διαλύσουν τα πάντα, αφήνοντας τον Κυριάκο να τρέχει μόνος του, καλά να πάθουν. Τώρα αν ο Κυριάκος χωρίς αντίπαλο τερματίσει… δεύτερος θα είναι και αυτός άξιος της μοίρας του.

Αλλά μη νομίζετε ότι μόνον ο Κασσελάκης δημιουργεί χάος στον ΣΥΡΙΖΑ και κατ΄επέκταση στην κεντροαριστερά. Είναι και ο ναύαρχος Αποστολάκης ο οποίος επιβεβαίωσε όσα είπε ο αρχηγός του: «Ξέρετε κανένα κόμμα που δεν έχει μαύρα;», είπε ο βουλευτής και πρώην υπουργός, και συνέχισε: «Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτές. Η διαδικασία με την οποία διαχειρίζονται τα χρήματα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά το ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα είναι γεγονός». Αρα, θα ερωτούσα εγώ με κάποια αφέλεια, και ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα;

Και ο Τσίπρας, θα πείτε θα μείνει σιωπηλός; Γιατί, όπως ξέρετε σε θέματα ηθικής τάξης δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Τον κατηγόρησες; Τον πρόσβαλες; Θα επιτεθεί εναντίον σου ακάθεκτος. Έτσι μην εκπλαγείτε εάν ο Τσίπρας εμφανιστεί. Όχι βεβαίως μόνο μέσω διαρροών ή κύκλων από το περιβάλλον του. Διότι άλλο να λέει το περιβάλλον «είναι εξοργισμένος ο Αλέξης», κι άλλο να βγει ο πρώην πρωθυπουργός και να «καταχεριάσει» τον Stefanos.

***

Τελικά το αλβανικό εφετείο αποφάσισε να παραμένει στη φυλακή έως τον Οκτώβριο ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής και εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να ορκισθεί τον Ιούλιο στο Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, αλλά θεωρητικά θα μπορέσει να ορκιστεί μέσα στις φυλακές. Δεν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Το δικαστήριο, βλέπετε, αποφάσισε να διατηρήσει την πρωτόδικη ποινή των 24 μηνών.

Να υπενθυμίσω ότι ο Φρέντι Μπελέρης καταδικάστηκε τόσο πρωτόδικα όσο και σε δεύτερο βαθμό για ενεργητική δωροδοκία. Εάν η εφετειακή απόφαση μείωνε την ποινή του σε 20 μήνες ή λιγότερο, τότε θα τον άφηναν άμεσα ελεύθερο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την άσκηση των καθηκόντων του. Μόλις αφεθεί τον Οκτώβριο ελεύθερος θα οδεύσει προς ευρωκοινοβούλιο, ως μέλος της ευρωομάδας της ΝΔ.

***

Τα χρόνια τους στην Οξφόρδη θυμήθηκαν χθες κατά την ιδιαίτερα εγκάρδια συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός Γερουσιαστής των Δημοκρατικών Cory Booker. Οι δύο άνδρες συνέπεσαν στην Αγγλία τη διετία 1992-1994 όταν φοιτούσαν και οι δυο στο φημισμένο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε το Διδακτορικό του στο Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ενώ ο Cory Booker ήταν φοιτητής Ιστορίας, κάνοντας μάλιστα χρήση της υποτροφίας Rhodes Scholarship, η οποία απολαμβάνει μεγάλου κύρους στις ΗΠΑ.

FM George Gerapetritis met tdy w/#US Sen. Cory Booker @SenBooker at @GreeceMFA. They discussed regional dvpts & global challenges and reaffirmed the excellent level of 🇬🇷🇺🇸 relations pic.twitter.com/SdxopRxnuc

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2024