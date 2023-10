Σαράντα τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του τυφώνα Ότις, που έπληξε το νοτιοδυτικό Μεξικό, ενώ 36 άνθρωποι ακόμα αγνοούνται.

Ο τυφώνας ήταν κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον και προκάλεσε διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, με τα συνεργεία να εργάζονται όλο το Σαββατοκύριακο για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Ήδη από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/10) κυβέρνηση και ιδιώτες άρχισαν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά το άνοιγμα του αεροδρομίου.

Acapulco has been destroyed” – A survivor of Hurricane Otis shows the damage of the category 5 hurricane from the 21st floor of a beachfront hotel.#otishuracan #AcapulcoOtis#Huracanes #Mexico #Otis #HurracanOtis pic.twitter.com/WnLwsPLmpH

— Trends on X (@X_TrendsX) October 27, 2023