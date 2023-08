Τυφώνας κατηγορίας 3 κινείτο χθες Πέμπτη κατά μήκος των ακτών του δυτικού Μεξικού, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), απειλώντας τη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια και τις τουριστικές παραλίες της.

Ο τυφώνας, που βαφτίστηκε «Χίλαρι», βρίσκεται 715 χιλιόμετρα νότια της χερσονήσου, καλύπτει περίπου 22 χιλιόμετρα την ώρα και φέρνει ανέμους ταχύτητας ως και 195 χιλιομέτρων ανά ώρα, διευκρίνισε το NHC.

Ενδέχεται να πλήξει τις ακτές στην Μπάχα Καλιφόρνια ως τα τέλη της εβδομάδας και δεν αποκλείεται να ενισχυθεί σήμερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Tropical Storm Hilary forecast to hit Los Angeles Sunday, Monday with tropical force winds, rain, and possible flooding. It will be the first tropical storm to make landfall in California since 1939. pic.twitter.com/L19SPX1eqv

— Mike Sington (@MikeSington) August 17, 2023