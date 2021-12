Οι DJs που απογειώνουν τα decks

Η μουσική είναι ένας από τους τομείς της οικονομίας που δέχθηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μόνο στη Βρετανία, υπολογίζεται ότι χάθηκαν περί τις 70.000 θέσεις εργασίας, κάτι που ισούται με το 1/3 των συνολικών θέσεων απασχόλησης της μουσικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Επειτα από ενάμιση χρόνο χωρίς μεγάλα (και μικρά) dance events, η ελπίδα επέστρεψε, με τα κλαμπ – κάτω από αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα – να ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους. Με πολλές χώρες της Ευρώπης στα πρόθυρα ενός νέου lockdown (κάποιες το έχουν ήδη ανακοινώσει), τίποτα βέβαια δεν μας εξασφαλίζει ότι θα δεν θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη συνθήκη. Ολο αυτό το διάστημα, οι διάσημοι DJs και παραγωγοί άδραξαν την ευκαιρία για ενδοσκόπηση, πειραματίστηκαν με νέα μέσα (online DJ sets και live streaming, digital festivals κ.τ.λ.) και πέρασαν περισσότερο χρόνο στο στούντιο, κάτι που σημαίνει περισσότερα νέα τραγούδια και άλμπουμ. Με το βλέμμα στο 2022,και με την ελπίδα ότι όλα τα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ θα επιστρέψουν δριμύτερα, παρουσιάζουμε επτά από τους πιο δημοφιλείς DJs τού σήμερα.

Martin Garrix

Από τους πιο δημοφιλείς και εμπορικούς big room house DJs των τελευταίων χρόνων, ο Martin Garrix δεν λέει να πέσει από την κορυφή. Τα «Animals», «Scared to Be Lonely» (με την Dua Lipa) και «In the Name of Love» είναι κάποια από τα κομμάτια του που συνεχίζουν να ακούγονται δυνατά και σήμερα. Ο νεαρός Ολλανδός ξέρει να παίζει με τον κόσμο και το mainstream, «μαγειρεύει» με συστατικά pop και electronic μουσικής, γεμίζει στάδια και μεγάλα φεστιβάλ. Δεν το έχεις και λίγο ένας 25χρονος να συνεργάζεται με ονόματα όπως οι Bono και Edge των U2, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack και Justin Bieber. Συνεχίζει να εξελίσσεται και δεν επαναπαύεται στις δάφνες του, αυτή τη φορά αφήνει λίγο στην άκρη την κονσόλα, πιάνει κιθάρα και δημιουργεί το project AREA21, μαζί με τον αμερικανό παραγωγό Maejor. Με στοιχεία hip hop, pop, EDM, το άλμπουμ «Greatest Hits Vol.1» των AREA21 κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και σαρώνει.

Charlotte de Witte

Techno και acid, από την καρδιά της Ευρώπης στην κορυφή του κόσμου. Η 29χρονη Βελγίδα Charlotte de Witte είναι η πιο πολυσυζητημένη techno DJ αυτή τη στιγμή στον κόσμο και δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Το remix – μαζί με τον ιταλό παραγωγό και σύντροφό της, Enrico Sangiuliano – πάνω στο θρυλικό trance κομμάτι «The Age of Love» των Age of Love από το 1990, ακούστηκε όσο κανένα άλλο την εφετινή χρονιά. Στην εποχή της πανδημίας άλλωστε, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αγάπη. Την ίδια περίοδο, έπαιξε ένα ειδικό set – σε live streaming – από την πίστα Formula 1 του Mugello στην Τοσκάνη, ιδιοκτησίας της Ferrari, και ετοίμασε πολλά νέα tracks και δύο φρέσκα EPs, μέσα από το προσωπικό της δισκογραφικό label, KNTXT. Λιγότερες περιοδείες και πάρτι λόγω της πανδημίας, περισσότερος χρόνος στο στούντιο. Με το βλέμμα στο 2022 – η De Witte έχει ανακοινώσει ένα μεγάλο 10ωρο techno πάρτι στη γενέτειρά της, Γάνδη, για τον προσεχή Φεβρουάριο – και τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ξανά κλειστές, τα πάντα λες και ξεκινούν από το μηδέν.

Peggy Gou

Πριν από λίγες βδομάδες είχαμε την ευκαιρία να ξεπιαστούμε από τη «ραστώνη» που έχει φέρει η πανδημία – μεταξύ άλλων, πιο σοβαρών, καταστάσεων – και να χορέψουμε, στο Intercontinental της Αθήνας, υπό τους ρυθμούς και τα beats της Peggy Gou. Ενα πάρτι που, μόλις ανακοινώθηκε, έγινε αμέσως sold out, δείχνοντας τη δυναμική της νοτιοκορεάτισσας DJ και fashiondesigner και – κυρίως – την ανάγκη του κόσμου να βγει έξω και να χορέψει. Συχνή επισκέπτρια της Ελλάδας, η Peggy Gou – ή Feta Gou, όπως λέει η ίδια, δείχνοντας, με τον δικό της τρόπο, την αγάπη της για το φαγητό και τη χώρα μας – εξελίσσεται σαν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της house και παίζει σε πολλά creative «ταμπλό». Με μόνιμη βάση το Βερολίνο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της dance και ηλεκτρονικής μουσικής της Ευρώπης, το καλοκαίρι που πέρασε, μας έδωσε δύο νέα ανεβαστικά singles, το 90s inspired «Nabi» και το «I Go» στο δικό της δισκογραφικό label, Gudu Records. Με δύναμη από την Ιντσεόν της Νότιας Κορέας, κατευθείαν στην κορυφή.

Steve Aoki

Σταθερή αξία, ο αμερικανός DJ – και δαιμόνιο επιχειρηματικό μυαλό – μπορεί να σε παρασύρει στα πιο ξέφρενα πάρτι, μέσα από τα πιο ξεσηκωτικά EDM bangers και club anthems της dance σκηνής. Αρκεί να ξέρεις πότε να πατήσεις το φρένο. Οι Ελληνες το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό, μας έχει δώσει πολλές φορές τα διαπιστευτήριά του, κάποιοι δε ίσως δεν γνωρίζουν ότι τα πρώτα του πάρτι στην Ευρώπη – πολύ πριν γίνει superstar – είχαν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Αυτό που λέμε «before it was cool». Αυτό που καταφέρνει καλά ο Steve Aoki – εκεί που κάποιοι άλλοι μένουν πίσω – είναι πως πάντα ξέρει να επανεφευρίσκει και να φρεσκάρει τον ήχο και την περσόνα του (εδώ μάλλον «μιλάει» ο entrepreneur που κρύβεται μέσα του). Δεν είναι όμως όλα «πάρτι σαν να μην υπάρχει αύριο», καθώς μέσα από το Aoki Foundation βοηθάει ευπαθείς ομάδες και άτομα με νευρολογικές παθήσεις, κάτι πραγματικά αξιέπαινο. Το καλοκαίρι που έρχεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον δούμε ξανά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μύκονο, τον απόλυτο πάρτι προορισμό για τους φίλους της dance μουσικής.

Amelie Lens

Οπως και η Charlotte de Witte, έτσι και η 31χρονη Amelie Lens έρχεται από το Βέλγιο, μία χώρα με μακρά παράδοση στην club και underground μουσική. Μόνο που το underground καμιά φορά «ανοίγει τα φτερά του» και αρχίζει να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό που ψάχνει την επόμενη techno ηρωίδα. Αφήνοντας πίσω ένα δύσκολο 2020, χάνοντας τον πατέρα της από καρκίνο και με τον σύντροφό της να έχει νοσηλευτεί με εγκεφαλικό, κοιτάζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία και με μία σειρά από νέα tracks, κυκλοφορίες και συνεργασίες. Μετά από μία animated streaming εμφάνιση στην εφετινή digital εκδοχή του διάσημου φεστιβάλ Tomorrowland και ένα ετήσιο residency στο BBC Radio 1, ήρθε η ώρα να επιστρέψει και σε αυτό που ξέρει καλά να κάνει και αγαπάει: να παίζει μπροστά σε ένα διψασμένο κοινό. Οι techno βραδιές EXHALE, τις οποίες ίδρυσε η ίδια, ξαναβγαίνουν σε περιοδεία σε όλον τον κόσμο, με εφετινή στάση και στην Αθήνα (στις 10 Δεκεμβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας). Θεού θέλοντος και κορωνοϊού επιτρέποντος φυσικά.

Nina Kraviz

Από τα ονόματα-φετίχ για το ελληνικό κοινό, η ρωσίδα DJ Nina Kraviz συνεχίζει να κυριαρχεί και να προκαλεί το ενδιαφέρον με κάθε της εμφάνιση στο booth. Στο τελευταίο της single με τίτλο «Skyscrapers», ξεφεύγει από τον κλασικό techno ήχο με τoν οποίο την έχουμε γνωρίσει, τολμάει να τραγουδήσει και μας δίνει ένα υπέροχο dance anthem. Οι καλλιτέχνες οφείλουν να πειραματίζονται, να αλλάζουν και να εξελίσσονται. Το single αποτελεί πρόγευση για ένα νέο άλμπουμ και EP που θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Φαίνεται ότι το 2022 θα είναι μία πολύ busy χρονιά για τη Nina Kraviz – παράλληλα, «τρέχει» και το δικό της δισκογραφικό label – και ελπίζουμε να τη συναντήσουμε ξανά στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε, πριν από έναν χρόνο η Nina Kraviz, για το μουσικό φεστιβάλ Reworks, είχε παίξει ένα set στον Ολυμπο. Λίγο πριν από την κορυφή των θεών.

Dimitri Vegas & Like Mike

Την τιμητική του έχει το Βέλγιο, με το δίδυμο των Dimitri Vegas & Like Mike να έχει έξτρα ελληνικό ενδιαφέρον, μιας και τα δύο αδέλφια, Ντιμιτρί και Μικαέλ Θηβαίος, κατάγονται από την Ελλάδα. Με πέρασμα από την Ιμπιζα, τη Μαγιόρκα, τη Ζάκυνθο και τη Χαλκιδική, με μεσογειακές επιρροές, δεν άργησαν να αναρριχηθούν στo «Πάνθεον» της dance σκηνής, σαν ένα από τα πιο δημοφιλή DJ δίδυμα του κόσμου. Τον electro house και big room ήχο τους πρέπει να τον βιώσει κάποιος σε μεγάλα φεστιβάλ και κλαμπ, μόνο έτσι θα καταλάβει τον όγκο και τα vibes που μεταδίδουν τα δύο αδέλφια. Με εκατοντάδες εκατομμύρια plays στο Spotify και δεκάδες εκατομμύρια views σε YouTube και TikTok, χάρη στο track «Do It!», δικαίως θεωρούνται από τους πιο εμπορικούς DJs στην Ευρώπη. Δεν τα κάνουν, όμως, όλα μαζί. Πρόσφατα, ο Like Mike κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό hip hop και rap άλμπουμ, ενώ ο Dimitri Vegas έχει ρόλο στο χολιγουντιανό blockbuster «Jurassic World: Dominion».