Ο Άλεκ Μπάλντουιν μίλησε στον δημοσιογράφο Τζορτζ Στεφανόπουλο για το πώς εκπυρσοκρότησε το όπλο, πως ένιωσε, απάντησε σε κάθε ερώτηση του Στεφανόπουλου σχετικά με τη Χαλίνα Χάτσινς ενώ μίλησε και για τη συνάντηση που είχε ο ηθοποιός με την οικογένεια της.

AN @ABC EXCLUSIVE: @GStephanopoulos has the 1st exclusive interview with Alec Baldwin following the deadly shooting on the set of “Rust.”

Watch the primetime special event TOMORROW 8pm ET on ABC and stream next day on @Hulu. pic.twitter.com/uX5jiEkQgG

— Good Morning America (@GMA) December 1, 2021