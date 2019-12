Επιμένει η Λιβύη και θέτει σε ισχύ τη συμφωνία με την Τουρκία

Τις σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης στα άκρα ωθεί η Τρίπολη με φόντο τη συμφωνία με την Τουρκία για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη Μεσόγειο, καθώς έθεσε σε ισχύ το μνημόνιο συνεργασίας των δύο χωρών.

Όπως αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία με έκτακτη ενημέρωση ενημερώνουν για την εξέλιξη της υπόθεσης, η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Λιβύης και της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες, καθώς και η συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία και ασφάλεια εγκρίθηκα από την λιβυκή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Λιβύης, το συμβούλιο της κυβέρνησης ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσουν σε ισχύ τα συμφωνηθέντα μετά την επικύρωσή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα στη Λιβύη στις αρχές του επόμενου χρόνου.

