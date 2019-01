Χιούστον: Δύο νεκροί μετά από συμπλοκή με την αστυνομία

Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ δύο ύποπτοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο Χιούστον, κατά τη διάρκεια έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της μεγαλούπολης της Πολιτείας Τέξας (νότια).

Οι δύο από τους αστυνομικούς υπέστησαν τραύματα στον λαιμό και υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ανέφερε ο αρχηγός της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης του Χιούστον, ο Αρτ Ασεβέντο, διευκρινίζοντας ότι βρίσκονται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση. Οι άλλοι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 24 ώρες, πάντως είναι σε θέση να σταθούν στα πόδια τους, πρόσθεσε ο ίδιος.

UPDATE on our officers: one officer shot in the shoulder has been released. 2 officers in critical condition & 2 others are in good condition. None of them will be released from the hospital tonite. One of the officers sustained a knee injury & isn’t believed to have been shot.

— Houston Police (@houstonpolice) January 29, 2019