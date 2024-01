Ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε σήμερα έναν πύραυλο εδάφους-αέρος των Χούθι, ο οποίος ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί από την Υεμένη και κρίθηκε εν δυνάμει απειλητικός για τα αμερικανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Πριν περάσουν στη δράση, οι αμερικανικές δυνάμεις καθόρισαν ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος εδάφους-αέρος παρουσίαζε άμεση απειλή για τα αμερικανικά αεροσκάφη, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή.

Jan. 31 at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), USCENTCOM forces struck and destroyed a Houthi surface-to-air missile prepared to launch. U.S. forces identified the missile in Houthi-controlled areas of Yemen and determined that it presented an imminent threat to U.S. aircraft. pic.twitter.com/FAFu8TqGor

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 31, 2024