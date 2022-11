Μυθικός Σάντος! Πώς αντέδρασε όταν τον ρώτησαν αν το γκολ είναι του Φερνάντες ή του Ρονάλντο

Μπόλικο… ντόρο έχει προκαλέσει το πρώτο γκολ της Πορτογαλίας στο ματς με την Ουρουγουάη. Και με τη «βούλα» η FIFA κατακύρωσε το τέρμα στον Μπρούνο Φερνάντες, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει τα πάντα για να αλλάξει η απόφαση και να του πιστωθεί το γκολ.

Όπως είναι λογικό, το θέμα «ακούμπησε» και τον Φερνάντο Σάντος, που ρωτήθηκε για το γκολ της ομάδας του. Η αντίδραση του πρώην Ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας μας ήταν επική, με τον 68χρονο να βάζει τα γέλια.

«Νομίζω ότι ήταν ένα υπέροχο ματς. Η ομάδα μας έπαιξε πολύ καλά και τα υπόλοιπα για εμάς δεν έχουν σημασία», τόνισε ο Σάντος στη συνέντευξη τύπου.

Portugal head coach Fernando Santos couldn’t care less who scored out of Bruno Fernandes or Cristiano Ronaldo 🤣#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dJuxGA1aby

— Football Daily (@footballdaily) November 29, 2022