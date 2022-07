Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας μας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πέσουν στη Γη συντρίμμια από κινεζικό πύραυλο. Μάλιστα, η χώρα μας βρίσκεται στη ζώνη πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με το CNN, ο πύραυλος Long March 5B μετέφερε εργαστηριακή μονάδα στο διαστημικό σταθμό που δημιουργεί η Κίνα. Αν και οι κίνδυνος είναι μικρός, κανείς δεν αποκλείει να πέσουν τμήματα του πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή.

Το πρόβλημα είναι ότι ο πύραυλος μήκους 30 μέτρων, ζυγίζει περίπου 22 τόνους και θεωρείται αρκετά δύσκολο, να διαλυθεί σε πολύ μικρά κομμάτια, όση ώρα περιστρέφεται στην τροχιά της Γης.

Ταυτόχρονα, δεν διαθέτει το καθιερωμένο σύστημα ελέγχου, που δίνει την δυνατότητα σε κάποιον, να δώσει μια προκαθορισμένη πορεία πρόσκρουσης.

Έτσι, το αντικείμενο εισέρχεται ανεξέλεγκτο στη Γη και είναι αβέβαιο το σημείο πρόσκρουσης του.

Σε ποιες περιοχές μπορεί να πέσουν τα συντρίμμια

Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας «Προμηθέας», που ανάρτησε σχετικά γραφήματα, το στάδιο του προωθητικού πυραύλου CZ-5B παραμένει σε μια αργά απομειούμενη χαμηλή τροχιά (κόκκινη γραμμή).

Υπάρχει και ένα σημείο δεδομένων για ένα αντικείμενο συντριμμιών (πράσινο) του οποίου η φύση του οποίου δεν είναι σαφής.

Παράλληλα, δημοσιεύτηκε ένας πρώτος μη λεπτομερής χάρτης για τις πιθανές περιοχές πτώσης του πυραύλου. H επανείσοδος υπολογίζεται να γίνει στις 31 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με τον αστροφυσικό Jonathan McDowel.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/CZRQBClOAg — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 28, 2022

Η ημέρα που αναμένεται να προσγειωθεί ο πύραυλος στην Γη φαίνεται να έχει «κλειδώσει» με βάση τους επιστήμονες και είναι η 31 Ιουλίου, ενώ οι υποψήφιες περιοχές στις οποίες θα προσγειωθούν τα συντρίμμια, εναλλάσσονται διαρκώς.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀 31 Jul 2022 07:34 UTC ± 22 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/MwWiF85iPI — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 26, 2022

Οι πρώτες εκτιμήσεις έδιναν ένα εύρος που εκτείνονταν από τον Ατλαντικό Ωκεανό, μέχρι και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα όμως με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (European Union Aviation Safety Agency – EASA), φαίνεται ότι τα συντρίμμια αναμένεται να πέσουν σε μια περιοχή που εκτείνεται από τις Αζόρες στον Ατλαντικό και επεκτείνεται έως και την Ελλάδα.

#EUSST contributing sensors have been following space object CZ-5B. MFDR radar can confirm that the object is tumbling. New observations estimate a re-entry window between 30-31 July #CZ5B #LongMarch5B

Read more: https://t.co/gVRiubckkW pic.twitter.com/NQtEesSD1W — EUSST (@EU_SST) July 27, 2022

Η πιο πρόσφατη πρόβλεψη λοιπόν, αναφέρει ότι κομμάτια του πυραύλου ενδέχεται να πέσουν είτε στην Ισπανία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στη Μάλτα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ελλάδα.

Όσον αφορά την Ελλάδα, οι υποψήφιες περιοχές στις οποίες ενδέχεται να προσγειωθούν συντρίμμια είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Κρήτη. Παρόλα αυτά, δεν θεωρείται βέβαιο ακόμα, εάν θα πέσουν σε κάποιες από τις παραπάνω χώρες, καθώς η έκταση της πρόσκρουσης καλύπτει ένα τεράστιο θαλάσσιο τμήμα, με αποτέλεσμα να κομμάτια να μπορεί να προσγειωθούν στο νερό.