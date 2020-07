Έκκληση πυρόπληκτου από το Μάτι: «Να κάνει η Δικαιοσύνη αυτό που πρέπει»

Members of the security forces search for missing persons on the wider area of Rafina, on July 27, 2018 / Μέλη των σωμάτων ασφαλείας αναζητούν επιζώντες, στην ευρύτερη περιοχή της Ραφήνας, στις 27 Ιουλίου, 2018

Στην κάμερα του MEGA μίλησε ένας εκ των πυρόπληκτων της τραγωδίας στο Μάτι, ο κ. Γιώργος Καΐρης, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στη φονική πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κ. Καΐρη, «όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει δεν πρέπει να μπερδεύεται με τα πολιτικά, αλλά μας αφορά όλους. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έφυγαν και τους εγκαυματίες». Ο πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, το δίκτυο 5G, η Huawei και η κρίση της παγκοσμιοποίησης Υποστήριξε πως τότε δεν υπήρχε το κράτος για να σωθεί ο κόσμος και πως αυτά που βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα, οι κάτοικοι της περιοχής τα λένε από την αρχή. Καθόλου παράξενα δεν του φαίνονται τα όσα αναδεικνύονται από την εφημερίδα «Καθημερινή». «Το θέμα είναι», τόνισε, «η δικαιοσύνη να κάνει αυτό πρέπει να κάνει χωρίς εξωτερικούς παράγοντες» και εξέφρασε την αισιοδοξία του πως αμφότερες η αστυνομία και η πυροσβεστική θα βγάλουν στη δημοσιότητα όσα πρέπει. Το ισλαμικό αφήγημα Ερντογάν και η σύγκρουση με τη Δύση Share