Απεβίωσε ο συγγραφέας Στρατής Χαβιαράς

Απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας 3 Μαρτίου στον Ευαγγελισμό όπου νοσηλευόταν ο συγγραφέας Στρατής Χαβιαράς. Ήταν 85 ετών.

Ο Στρατής Χαβιαράς γεννήθηκε το 1935 στη Νέα Κίο της Αργολίδας, γιος προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Τελείωσε το δημοτικό, και τα επόμενα είκοσι χρόνια δούλεψε στις οικοδομές. Εξέδωσε τέσσερις συλλογές ποιημάτων, και το 1967 μετανάστευσε στην Αμερική, όπου εργάστηκε δίπλα στον φιλόλογο Κίμωνα Φράιερ, μεταφραστή του Νίκου Καζαντζάκη.

Aποφοίτησε από το κολλέγιο Goddard με Master in Fine Arts, και από το 1974, διεύθυνε τη βιβλιοθήκη σύγχρονης ποίησης του Πανεπιστημίου Harvard, όπου δίδαξε, διοργάνωσε τακτικές ομιλίες και ποιητικές αναγνώσεις.

Στην Αμερική, ίδρυσε και επιμελήθηκε αρκετές περιοδικές εκδόσεις, οι πιο σημαντικές εκ των οποίων είναι τα περιοδικά ποίησης Arion’s Dolphin, Erato και Harvard Review, ενώ διακρίθηκε με τα μυθιστορήματά του Όταν τραγουδούσαν τα δέντρα (βραχεία λίστα National Books Awards και ALA Notable Book) και Τα ηρωικά χρόνια, τα οποία γράφτηκαν στα αγγλικά, κυκλοφόρησαν στον αγγλόφωνο κόσμο όπου και απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές και μεταφράστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και στη Λατινική Αμερική. Άρθρα και μεταφράσεις του, καθώς και κριτική αξιολόγηση του έργου του δημοσιεύτηκαν σε πολλά αμερικανικά και ευρωπαϊκά έντυπα.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, δίδαξε τη συγγραφική τέχνη (μυθιστόρημα) στο ΕΚΕΜΕΛ ενώ συνεργάστηκε και με το ΕΚΕΒΙ ως διδάσκων και συντονιστής στα Εργαστήρια Τέχνης του Λόγου. Ήταν μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, της οποίας διετέλεσε αντιπρόεδρος, και του Συλλόγου Αμερικανών Συγγραφέων.

Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές: Η Κυρία με την Πυξίδα, Ιδιωτική έκδοση 1963, Βερολίνο, Φέξης 1965, Η Νύχτα τού Ξυλοπόδαρου, Ιδιωτική έκδοση 1967, Νεκροφάνεια, Κέδρος 1972, Crossing the river twice, Cleveland State University 1976, τα μυθιστορήματα When the tree sings, πεζό, Simon & Schuster, New York 1979 (Όταν τραγουδούσαν τα δέντρα, Ερμής 1980), The Heroic Age, Simon & Schuster, New York 1984 (Τα ηρωικά χρόνια, Καστανιώτης 1999), Πορφυρό και μαύρο νήμα, Κέδρος 2007, Άχνα, Κέδρος 2014, τα διηγήματα Millenial afterlives, Wells College, New York 2000. Μετέφρασε επίσης στα αγγλικά τα ποιήματα του καβαφικού κανόνα C.P. Cavafy: The Canon, Κέδρος 2004.

Τα μυθιστορήματά του βασίζονται στις προσωπικές εμπειρίες του από την περίοδο της γερμανικής κατοχής και του Εμφυλίου, με κεντρικούς ήρωες παιδιά ή εφήβους. Η σκοτεινή εκείνη εποχή συνέπεσε με τα παιδικά χρόνια του συγγραφέα. Ο συγγραφέας δημιουργεί ρωγμές στην αγριότητα του πολέμου με κωμικά περιστατικά, δένοντας τον θάνατο με τα ερωτικά σκιρτήματα της εφηβείας. Ρεαλιστικές κατά βάση, οι αφηγήσεις του έχουν έντονο το λυρικό, φανταστικό στοιχείο, αποδίδοντας την προσπάθεια ενός παιδιού να ξεφύγει από τη σκληρή πραγματικότητα της εποχής γύρω του προς φανταστικούς κόσμους.

Από το 2015 συντόνιζε τα εργαστήρια της τέχνης του πεζού λόγου στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard, στο Ναύπλιο.

Ήταν μέλος της ιδρυτικής ομάδας και του Δ.Σ. του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ο Αναγνώστης», το οποίο τον Ιούνιο του 2019 τον τίμησε για τη συνεισφορά του στα γράμματα.

Η κηδεία του θα γίνει στη Νέα Κίο.