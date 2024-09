Αν ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά μουσικά με τις νέες – μεταξύ άλλων κυκλοφορίες των John Legend (My Favorite Dream), την επανέκδοση του ντεμπούτο άλμπουμ των Oasis «Definitely Maybe», Laurie Anderson (Amelia), Nick Cave and the Bad Seeds (Wild God) ας δούμε πώς θα είναι τα καλύτερα του φθινοπώρου. Ανάμεσα στις μουσικές κυκλοφορίες που περιμένουμε από David Gilmour και LL Cool J έως Dolly Parton, Pixies και Katy Perry

Σεπτέμβριος

David Gilmour – «Luck and Strange»

O Άγγλος κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, μέλος των Pink Floyd, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ με νέο υλικό μετά από εννέα χρόνια, Το άλμπουμ περιλαμβάνει την «εμφάνιση» έκπληξη από τον Richard Wright (πλήκτρα, απεβίωσε στις 15/09/2008)). Η ηχογράφηση με την συμμετοχή του έγινε το 2007 σε jam σε αχυρώνα στο σπίτι του David. (6/9)

LL Cool J – «The FORCE»

Nέο άλμπουμ του ράπερ, έντεκα χρόνια μετά το «Authentic» του 2013. Στο «The FORCE» («Frequencies of Real Creative Energy»), καλεσμένοι μεταξύ άλλων είναι οι Rick Ross, Fat Joe, Eminem, Snoop Dogg, Saweetie, Nas. (6/9)

Paris Hilton – «Infinite Icon»

Σχεδόν 20 χρόνια μετά το «Paris» του 2006, επιστροφή στη μουσική για την media personality. (6/9)

The The – «Ensoulment»

To πρώτο επίσημο το πρώτο επίσημο άλμπουμ του post – punk συγκροτήματος από το 2000. Στη θεματολογία του άλμπουμ η αγάπη, ο πόλεμος, η πολιτική και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία. (6/9)

Max Richter – «In a Landscape»

Όπως σημειώνει ο συνθέτης και πιανίστας, το νέο του άλμπουμ έχει ως εξής: «τα ηλεκτρονικά συναντιούνται με τα ακουστικά όργανα, ο φυσικός κόσμος με τον ανθρώπινο κόσμο και οι μεγάλες ιδέες της ζωής με το προσωπικό και το οικείο. Η οπτική γωνία του κόσμου μας και της ζωής μας το 2024». (6/9)

London Grammar – «The Greatest Love»

Το κομψό αγγλικό συγκρότημα της indie-pop, έχει κυκλοφορήσει το «House», το βασικό σινγκλ από το τέταρτο άλμπουμ. Σκοτεινό ηλεκτρονικό κομμάτι. Αναμένουμε τα υπόλοιπα. (13/9)

Snow Patrol – «The Forest Is the Path»

Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος εδώ και έξι χρόνια, μετά από το «Wildness» του 2018. Παραγωγός Fraser T Smith. Το άλμπουμ γράφτηκε από τους Gary Lightbody, Nathan Connolly και Johnny McDaid. Περιλαμβάνει 12 κομμάτια καθώς και συνθέσεις από τους Smith, Will Reynolds, Roy Kerr και Troy Van Leeuwen (Queens Of The Stone Age). (13/9)

Tindersticks – «Soft Tissue»

Πρόκειται για το 14ο στούντιο άλμπουμ τους. Μπαρόκ ποπ από το Νότινγκαμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ροκ με στοιχεία από soul, jazz και κλασικά στοιχεία. (13/9)

Kate Pierson – «Radio and Rainbows»

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ιδρυτικό μέλος των B-52, παρουσιάζει το νέο της σόλο άλμπουμ, για το οποίο σημειώνει ότι έχει τραγούδια, ύμνους, χορευτικά πράγματα, ένα τραγούδι ντίσκο… «Γενικά, το άλμπουμ είναι αισιόδοξο γιατί ήθελα να βγάλω κάτι θετικό σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς. Ήθελα να το κάνω διασκεδαστικό!» (20/9)

Katy Perry – «143»

Το 143 είναι ένας κωδικός για το I love you, που χρησιμοποιήθηκε συχνά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε μηνύματα που αποστέλλονται σε βομβητές. «Ξεκίνησα να δημιουργήσω ένα τολμηρό, πληθωρικό, πανηγυρικό dance-pop άλμπουμ με τη συμβολική 143 αριθμητική έκφραση της αγάπης ως διαχρονικό μήνυμα», σημείωσε η σταρ. (20/9)

Bob Dylan & The Band – The 1974 Live Recordings

Τεράστιο box set 27 δίσκων που περιλαμβάνει όλα τα ηχογραφημένα σόου από τον Bob Dylan και την περιοδεία του, με τους The Band, το 1974. Το box set προσφέρει στους θαυμαστές του 417 ακυκλοφόρητα «ζωντανά» κομμάτια – συμπεριλαμβανομένων 133 ηχογραφήσεων, που έχουν μιξαριστεί εκ νέου. (20/9)

Manu Chao – «Viva Tu»

Το πρώτο νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ του δημιουργού μετά 17 χρόνια. Ο Chao να βρίσκει έμπνευση στην καθημερινή ζωή όσων έχει γνωρίσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του σε όλο τον κόσμο. Δεκατρία κομμάτια στα ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και αγγλικά. (20/9)

Nelly Furtado – «7»

Για το άλμπουμ αυτό έγραψε 400 κομμάτια τα οποία αντικατοπτρίζουν το ταξίδι της μέσα στην απογοήτευση ενώ τελικά βρίσκει την αυτοπεποίθησή της ως καλλιτέχνης. Μένει να δούμε τι επιλογή έκανε. (20/9)

Fleetwood Mac – «Mirage Tour ’82 »(Live)

Ζωντανές ηχογραφήσεις από τις δύο sold-out εμφανίσεις του συγκροτήματος στο «The Forum» το 1982 κατά τη διάρκεια της περιοδείας Mirage. (20/9)

Soul Asylum – «Slowly but Shirley»

Οι rockers της Minneapolis ηχογράφησαν το νέο τους άλμπουμ «ζωντανά» με τον παλιό τους παραγωγό Steve Jordan. (27/9)

Van Morrison – «New Arrangements and Duets»

Ανακοινώνοντας το άλμπουμ σε μια ανάρτηση στο Instagram, ο Morrison έγραψε: «Αυτό το άλμπουμ αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό της τεράστιας ποσότητας ακυκλοφόρητου υλικού που ελπίζουμε να κυκλοφορήσουμε στο εγγύς μέλλον, αντί να το αφήσουμε να μαζέψει σκόνη σε κάποιο αρχείο». (27/9)

Lou Reed – «Why Don’t You Smile Now: Lou Reed at Pickwick Records 1964-65»

Το τελευταίο μέρος της σειράς Lou Reed Archive. Συλλογή από ποπ τραγούδια που έγραψε ο Reed κατά τη διάρκεια της θητείας του στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ως στιχουργός για την Pickwick Records. Η συλλογή ακολουθεί μετά το Hudson River Wind Meditations (2023) του Lou Reed και το Words & Music, Μάιος 1965 (2022). (27/9)

Οκτώβριος

Joni Mitchell – «Joni Mitchell Archives, Vol. 4: The Asylum Years»

Το τέταρτο μέρος της σειράς Archives της Joni Mitchell. Το Vol. 4 περιλαμβάνει live κομμάτια από την εποχή που συμμετείχε στη Rolling Thunder Revue, τουρνέ, του Bob Dylan κατά τη διάρκεια του 1975 και του 1976. Τραγούδια από την περιοδεία της το 1979 και ακυκλοφόρητες «συνεδρίες» στούντιο και εναλλακτικές εκδοχές κομματιών από τα άλμπουμ «Hejira», «Don Juan’s Reckless Daughter» και «Mingus». (4/10)

Alison Moyet – «Key»

Το νέο άλμπουμ βρίσκει τη Moyet (αποφοίτησε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο του Μπράιτον με πτυχίο στη χαρακτική Καλών Τεχνών) να επεξεργάζεται εκ νέου σινγκλ από όλη τη σόλο καριέρα της. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης δύο ολοκαίνουργια τραγούδια. (4/10)

Aphex Twin – «Selected Ambient Works Volume II»

Στούντιο άλμπουμ από τον βρετανό καλλιτέχνη και παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής που (πρώτο) κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου 1994. Η νέα εκτεταμένη επανέκδοση του άλμπουμ, τριάντα χρόνια μετά. (4/10)

Coldplay – «Moon Music»

Το 10ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, θα είναι διαθέσιμο σε ποικιλία μορφών που πληρούν τα «νέα πρότυπα βιωσιμότητας». θέτει νέα standards βιωσιμότητας, στις τέσσερις εκδόσεις φυσικής κυκλοφορίας. Standard EcoCD, τυπική αριθμημένη EcoRecord rPET LP, Notebook Edition EcoCD και Notebook Edition Numbered EcoRecord rPET LP+ EcoCD. (4/10)

The Offspring – «Supercharged»

«Θέλαμε αυτός ο δίσκος να έχει καθαρή ενέργεια , από την αρχή μέχρι το τέλος! Γι’ αυτό το ονομάσαμε SUPERCHARGED. Έχουμε ροκάρει και το κάνουμε headbanking εδώ και μήνες! Και ανυπομονούμε να το ακούσετε!», σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. (11/10)

Rag’n’Bone Man – «What Do You Believe In?»

Ο τρίτος δίσκος του Βρετανού καλλιτέχνη πρόκειται να κυκλοφορήσει ως το follow-up του «Life by Misadventure» του 2021. (18/10)

Shawn Mendes – «Shawn»

Το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο ηχογράφησε τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ίδιος σημειώνει «Η μουσική μπορεί πραγματικά να είναι φάρμακο. Πριν από δύο χρόνια ένιωσα ότι δεν είχα ιδέα ποιος ήμουν. Πριν από ένα χρόνο δεν μπορούσα να μπω στο στούντιο χωρίς να πέσω σε πλήρη πανικό. Έτσι, το να έχω τώρα 12 όμορφα τελειωμένα τραγούδια είναι σαν ένα τέτοιο δώρο. Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό για τους φίλους και την οικογένειά μου. Η ζωή μπορεί να είναι βίαιη, αλλά το να σε καθοδηγήσει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύεσαι βαθιά την κάνει πολύ καλύτερη. Δεν έχω ιδέα πώς θα τα κατάφερνα τα τελευταία δύο χρόνια πόσο μάλλον να κάνω ένα άλμπουμ χωρίς εσάς». (18/10)

Pixies – «The Night the Zombies Came»

Τα.. Ζόμπι έρχονται με το νέο τους άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει δεκατρία τραγούδια, εμπνευσμένα από τα σημεία των καιρών. (25/10)

Green Day – «American Idiot (20th Anniversary Deluxe Edition)»

Tο έβδομο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004 και έκτοτε έχει πουλήσει πάνω από 23 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 9 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ. Το άλμπουμ (πανκ ροκ όπερα) κέρδισε το καλύτερο ροκ άλμπουμ στα βραβεία Grammy 2005. Θυμηθείτε τα σινγκλς «Boulevard of Broken Dreams», «Holiday», «Wake Me Up When September Ends», «Jesus of Suburbia» και το ομώνυμο κομμάτι, «American Idiot». Εκτός από το αρχικό άλμπουμ, αυτά τα super deluxe box sets περιλαμβάνουν 15 ακυκλοφόρητα demos, 15 τραγούδια από την συναυλία τους, το 2004, στο Irving Plaza, NYC (9 τραγούδια που δεν είχαν κυκλοφορήσει προηγουμένως) και 15 κομμάτια που κυκλοφόρησαν ως B-Sides και bonus κομμάτια. Το box set συμπληρώνεται με δύο Blu-ray που περιλαμβάνουν την ταινία «Heart Like A Hand Grenade» και ένα νέο, ακυκλοφόρητο ντοκιμαντέρ: «20 Years of American Idiot».

Το πολυτελές κουτί βινυλίου διαθέτει τα οκτώ LP σε βινύλιο διαφορετικού χρώματος, καθώς και ένα βιβλίο 36 σελίδων, μια μεγάλη σημαία Green Day και την εμβληματική κόκκινη γραβάτα American Idiot. Η έκδοση Green Day Store διαθέτει επίσης μια αποκλειστική αφίσα.

Το κουτί του CD περιλαμβάνει 4 CD (το ίδιο περιεχόμενο ήχου/βίντεο με το κουτί βινυλίου), βιβλίο 48 σελίδων, σετ καρφίτσας από εμαγιέ κ.α. (25/10)

Νοέμβριος

Willie Nelson – «Last Leaf on the Tree»

Στα 91του χρόνια ο αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και στιχουργός της country, προετοιμάζει το 153ο άλμπουμ – 76ο σόλο – της καριέρας του. Ο γιος του Nelson, Micah, χρησιμοποίησε τη μέθοδο Rick Rubin / Johnny Cash, και επιμελήθηκε σειρά τραγουδιών του για τον πατέρα του. Ο τελευταίος παρουσιάζει διασκευές αλλά και μερικά πρωτότυπα. Ανάμεσά τους είναι τα «Lost Cause» του Beck και «Do You Realize??» των Flaming Lips. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τραγούδια των Nina Simone, Neil Young, Keith Richards, Warren Zevon, Sunny War και το συγκρότημα Particle Kid του Micah. (1/11)

Primal Scream – «Come Ahead»

Οι Primal Scream ανακοίνωσαν το 12ο άλμπουμ τους, το πρώτο τους μετά από οκτώ χρόνια. H παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον David Holmes (ο οποίος παρήγαγε επίσης το εξαιρετικό «More Light» του 2013 ). Ο Bobby Gillespie δηλώνει απολύτως ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα. «Υπάρχει ένα μήνυμα ελπίδας στον δίσκο, αλλά μετριάζεται με την αποδοχή της χειρότερης πλευράς της ανθρώπινης φύσης». (8/11)

Dolly Parton & Family – «Smoky Mountain DNA / Family, Faith & Fables»

Η σταρ εξερευνά και αποτίνει φόρο τιμής στην οικογενειακή της κληρονομιά και στην κληρονομιά της από το Ανατολικό Τενεσί στο επερχόμενο άλμπουμ (συνοδεύεται από ντοκιμαντέρ). Το άλμπουμ θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 40 τραγούδια, με στόχο να αναδείξει την κληρονομιά της πατρικής οικογένειας της τραγουδίστριας Parton και της οικογένειας της μητέρας της, των Owens. Παρακολουθεί το ταξίδι των οικογενειών από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1600 στο σπίτι τους στο East Tennessee’s Great, στα Smoky Mountains. Το άλμπουμ είναι παραγωγή του ξαδέλφου της Parton Richie Owens και θα περιλαμβάνει πολλά μέλη της άμεσης και ευρύτερης οικογένειας της Parton και θα περιλαμβάνει επίσης τις φωνές μελών της οικογένειάς της. (15/11)