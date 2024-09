Πλησιάζει η ώρα που ο νέος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας πρόκειται να βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για να πάρει το okay της πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών, πλην όμως δεν ανακοινώθηκε, πρώτον ποιοι θα στελεχώσουν το cabinet του και δεύτερον (και σημαντικότερο) ποιο χαρτοφυλάκιο θα πάρει η χώρα μας. Όσον αφορά το πρώτο θα αποφασισθεί αργότερα ποιοι θα πάνε στο γραφείο Τζιτζικώστα αν και υποψήφιοι, όπως μαθαίνω είναι πολλοί. Ειδικά όμως για το χαρτοφυλάκιο πολλά λέγονται, πολλές πληροφορίες διαδίδονται, ή φήμες εάν θέλετε. Εκείνο που έμαθα, είναι ότι το έως τώρα πιθανό χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών, απομακρύνεται και ένα νέο χαρτοφυλάκιο, αρχίζει να «παίζει» για την χώρα μας. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Συνοχής για το οποίο πολλά έχει επενδύσει η ελληνική κυβέρνηση. Θεωρείται μάλιστα από πολλούς στις Βρυξέλλες ο Τζιτζικώστας ως κατάλληλος για το Ταμείο Συνοχής, επειδή χρημάτισε περιφερειάρχης.

Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε είναι ότι στις 11 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν όλα τα χαρτοφυλάκια (δηλαδή είμαστε μια χρονική ανάσα πριν από την ανακοίνωση) και ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα περάσουν οι Επίτροποι από ακρόαση και ότι η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει τέλος Οκτωβρίου

Και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ως γνωστό η Ούρσουλα φον ντερ Λαϊεν, ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να στείλουν ως υποψήφιους επιτρόπους μία γυναίκα και έναν άνδρα. Οι περισσότεροι ηγέτες (περιλαμβανομένου και του Κυριάκου Μητσοτάκη) έστειλαν έναν άνδρα, με αποτέλεσμα η Ούρσουλα να επανέλθει. Έτσι αυτή τη στιγμή που γράφονται τούτες οι γραμμές οι Ρουμάνοι απέσυραν τον άνδρα υποψήφιο επίτροπο και έστειλαν γυναίκα. Για μας βεβαίως δεν τίθεται θέμα, αλλά οι κινήσεις της Μάλτας και της Ρουμανίας να προτείνουν γυναίκες, ίσως τους δώσει η Ούρσουλα καλύτερο χαρτοφυλάκιο.

***

Ο Τασούλας, ο Πολάκης και το 5ευρο…

Στο καφενείο της Βουλής εθεάθη χθες ο Παύλος Πολάκης ημέρα επανένταξής του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ βρισκόταν στο ταμείο, πριν κάνει τις δηλώσεις του στις κάμερες, «γειώνοντας» την Κουμουνδούρου, η οποία προσδοκούσε να τον κατευνάσει αλλά δεν τα κατάφερε, κάποιος στάθηκε από πίσω του.

Ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας ο οποίος είχε διάθεση να κάνει χιούμορ. Ο κ. Πολάκης γύρισε αιφνιδιασμένος και τον είδε να τον κοιτάζει. «Τι θέλεις;» τον ρώτησε. «Πέντε ευρώ», του είπε ο κ. Τασούλας χαμογελώντας. «Εδώ μου πήρες 2.000 ευρώ, πάρε και τα 5…», του απάντησε ο κ. Πολάκης και έβγαλε και του έδωσε πέντε ευρώ. Υπενθυμίζω ότι είχε υποστεί περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης λόγω της μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά που του είχε επιβάλλει ο Πρόεδρος της Βουλής μετά την φραστική επίθεσή του κατά της συνεργάτιδας του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, γεγονός που –μετά και το κλάμα της Αθηνάς Λινού- οδήγησε στην αποπομπή του από την Κ.Ο. κάτι που ο «αψύς Σφακιανός» δεν ξεχνάει…

***

Ο μαγικός τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζει τις… διαγραφές

Πάντοτε ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν… μάγος στις διαγραφές. Όπως τους παλαιούς ταχυδακτυλουργούς που έλεγαν το γνωστό όταν ήθελαν να εξαφανίσουν κάποιο… κουνέλι « Now You See It, Now You Don’t» (δηλαδή τώρα την βλέπετε τη διαγραφή, τώρα όχι), Έτσι και τη διαγραφή, την είδατε πριν από 38 ημέρες, τώρα όμως δεν την βλέπετε, επειδή επαναφέρει τον Πολάκη στο κόμμα. Με αυτόν τον τρόπο διέγραφε ο ΣΥΡΙΖΑ τους «ατακτούντες», αλλά τους διέγραφε προσωρινά, με προοπτική κάποια στιγμή να επιστρέψουν στο μαντρί, δηλαδή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Κάτι τέτοιο έγινε παλιά με τον Κουρουμπλή, κάτι παρόμοιο γίνεται τώρα με τον Πολάκη.

Σας θυμίζω ότι η διαγραφή του Πολάκη που έγινε στις 25 Ιουλίου για την άθλια επίθεσή του σε βάρος συνεργάτη του Άδωνι Γεωργιάδη, και μετά βεβαίως τα κλάματα που είχε βάλει η Αθηνά Λινού. Η μόνη που την πλήρωσε φαίνεται να είναι η Αθηνά Λινού, η οποία μάλλον θα είναι και η μόνη που διαγράφηκε και της ζητήθηκε και η έδρα πίσω. Σιγά που θα την δώσει.

***

Γιατί ο Κασσελάκης επανάφερε τον Πολάκη

Αλλά γιατί ο Πολάκης διαγράφηκε προσωρινά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν είναι ο ίδιος που την περασμένη Κυριακή έθεσε θέμα ηγεσίας στο κόμμα (προσέξτε θέμα ηγεσία, όχι θέμα αντικατάστασης προέδρου) δηλώνοντας πως θα είναι παρών. Πώς ξαφνικά ο Στέφανος Κασσελάκης αποφάσισε να ανακαλέσει την πρότασή του περί διαγραφής και να ζητήσει από τον Νίκο Παππά να τηλεφωνήσε στον κ. Πολάκη και να του αναγγείλει το χαρμόσυνο γεγονός; (μεταξύ μας τώρα σιγά να μην το περίμενε ο αψύς Κρητικός).

Οι πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, όσο αξιόπιστες μπορεί αν φανούν είναι ότι ο Κασσελάκης δεν υπολόγιζε τόσο στην διαφοροποίηση Πολάκη, όσο στην διαφοροποίηση των 87 (και ίσως και των προεδρικών του Τσίπρα). Έτσι λοιπόν επανάφερε τον Πολάκη, ο οποίος όμως θα έχει ρόλο. Τι είδους ρόλο; Ο ρόλος (πιθανόν) του αντιπροέδρου του κόμματος είναι μια χαρά.

***

Δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν και να με επαναφέρουν

Στα «παζάρια» που κάνει για να μην απομακρύνει τον Κασσελάκη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται μετά επιτάσεως μάλιστα ότι είναι και η νέα υποψηφιότητά του σε μια από τις εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. Μεταξύ μας στην Αττική έχει περισσότερες ελπίδες να εκλεγεί, απ’ ότι στην Κρήτη όπου ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί. Τι απάντησε σε όλα αυτά ο Πολάκης; «Δεν είμαι κανένα παιδάκι να με διαγράφουν και να με επαναφέρουν». Και κάτι ακόμα: Τα αντίθετα αποτελέσματα, φαίνεται πως είχε εν τέλει η επιχείρηση… κατευνασμού του βουλευτή Χανίων από την ηγεσία της Κουμουνδούρου: «Όσα έχω πει για το πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ισχύουν μέχρι κεραίας», είπε συγκεκριμένα.

*** Οι προτάσεις για… «κόμμα Κασσελάκη» Οι προτάσεις για αλλαγή ονόματος, τρεις θητείες βουλευτών κ.λπ. είναι μια νέα προσπάθεια του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να δείξει ότι ανανεώνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κάνει «κόμμα Κασσελάκη».

***

Η ανίκητη γραφειοκρατία στον Θεσσαλικό κάμπο

Ίσως να μην το προσέξατε αλλά τελευταίως γίνεται μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και τη συνδρομή του σε προβλήματα που ανέκυψαν λόγω των περυσινών πλημμυρών. Ευρεία συζήτηση μάλιστα υπήρξε στην προχθεσινή συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής κι Εμπορίου στη Βουλή όπου η υφυπουργός κυρία Σδούκου ενημέρωσε πως η στελέχωση του φορέα θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών.

Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έπρεπε να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τις περυσινές καταστροφικές πλημμύρες για να ξεκινήσει ο διορισμός των στελεχών του φορέα για τα νερά της Θεσσαλίας. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος που εδώ και καιρό επιδεικνύει αρρυθμίες. Και το ΑΣΕΠ έχει ευθύνη για την αργοπορία των προκηρύξεων για τις θέσεις μελών διοίκησης και διευθύνοντος συμβούλου καθώς οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν μόλις την άνοιξη.

***

Πιέσεις για τη μείωση του ΦΠΑ στο λάδι

Εντείνονται (όσο πλησιάζει η ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ) οι φήμες που φέρουν βουλευτές της ΝΔ (κυρίως) από την περιφέρεια να πιέζουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να μειώσει ή ακόμα και μηδενίσει τον ΦΠΑ στο ελαιόλαδο για να δοθεί ισχυρό μήνυμα κατά της ακρίβειας σε ένα μείζον καταναλωτικό αγαθό.

Αυτή όμως η προοπτική βρίσκει, μαθαίνω έως τώρα αντίδραση από δυο πλευρές. Από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, μου λένε πως ούτε να ακούσει θέλει για αλλαγή γραμμής αλλά και από βουλευτές που λένε πως δεν μπορεί επί δυο χρόνια να υποστηρίζουν δημόσια κατόπιν εντολής Μαξίμου πως η μείωση του ΦΠΑ δεν θα είναι τελικά αποδοτική και τελικά να ανακρούουν πρύμνα. «Φάγαμε τόσο ξύλο για αυτό το θέμα. Αν αλλάξουμε στρατηγική τώρα, θα θα υπάρξει ζήτημα» αναφέρουν.

Επίσης όσοι βουλευτές ασχολούνται με θέματα οικονομίας, μου λένε πως τρώνε μεγάλη γκρίνια από ταξιτζήδες, ιδιοκτήτες πάγκων σε λαϊκές, Δικηγόρους κι επαγγελματίες που φωνάζουν για τη φορολόγηση τους. Μια φορολόγηση που υποστηρίζει σθεναρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης όμως απομακρύνει μεγάλους πολιτικούς πληθυσμούς από τη ΝΔ.

*** Ένας υποστράτηγος στην τουρκική πρεσβεία Στην τουρκική πρεσβεία, στην Αθήνα, εορτάστηκε στις 30 Αυγούστου, η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της γείτονος χώρας. Σε αυτήν παρέστη και δικός μας Υποστράτηγος, όπως ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της η εν λόγω πρεσβεία. Από ότι μαθαίνω δημιουργήθηκε αναστάτωση (και επικρίσεις) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε μερίδα του τύπου (επειδή συμπίπτει με την άλωση της Σμύρνης). Πληροφορούμαι, λοιπόν από το ΓΕΕΘΑ ότι δεν είναι η πρώτη φορά, που εκπροσωπηθήκαμε στην εν λόγω εκδήλωση. Εξάλλου και Τούρκοι στρατιωτικοί έχουν παρευρεθεί στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα, κατά τον εορτασμό της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας του 1821. Αμοιβαιότητα (reciprocity) καλείται στις διπλωματικές σχέσεις…

***

Ελληνικά πολεμικά και τουρκική φρεγάτα στην ίδια άσκηση

Μπορεί οι Τούρκοι να συνεχίζουν τις καθημερινές πλέον παραβάσεις του FIR Αθηνών με κατασκοπευτικά αεροσκάφη και με επίσης κατασκοπευτικά drones, αλλά μετέχουν και σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ στις οποίες μετέχουν και ελληνικά καράβια. Τούτες τις ημέρες διεξάγεται μια ναυτική άσκηση του ΝΑΤΟ (δυτικά της Κρήτης) και μετέχουν πολεμικά πλοία από Καναδά, Ισπανία και Ελλάδα με τρία πολεμικά (φρεγάτα «Υδρα», αρματαγωγό «Ρόδος» και η πυραυλάκατος «Γρηγορόπουλος») και η Τουρκία με τη φρεγάτα Yildirim. Η συνεργασία όλων των πολεμικών είναι άψογη