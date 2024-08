Στον δημοτικό χώρο του Θαλασσόμυλου, το κοινό του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα», θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένους καλλιτέχνες, από τις 25 Αυγούστου έως τις 1 Σεπτεμβρίου.

Το φετινό φεστιβάλ για πρώτη φορά αποκτά Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: 31 μικρού μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο διαγωνίζονται σε δύο ξεχωριστές ενότητες, Μυθοπλασία και Ντοκιμαντέρ. Αιχμή των εκδηλώσεων του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα στην Κεφαλονιά, είναι το ιταλικό σινεμά του χθες και του σήμερα, και περιλαμβάνει ένα τετραήμερο αφιέρωμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Όλες οι ταινίες προβάλλονται και με αγγλικούς υπότιτλους για το μη ελληνόφωνο κοινό.

Την παραγωγή του φεστιβάλ έχει αναλάβει ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλονιάς σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Αργοστολίου. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΚΟΜΕ.

Το φετινό φεστιβάλ υποστηρίζουν οι ΑΜΑΝΤΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, ο Σύλλογος ΑΝΑΚΑΡΑ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το ΜΟΜus-Mουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η Βιβλιοθήκη της Γενεύης, η Gr2me productions, το Cinemoments και το Ιταλικό Προξενείο της Κεφαλονιάς. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας, του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Αφιερώματα

* στο Live Music Cinema με την προβολή της βωβής ταινίας Το Πάθος της Ζαν ντ’ Αρκ του Carl Dreyer και συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Νίκο Βελιώτη, μια πρωτότυπη παραγωγή του φεστιβάλ. Την ταινία θα προλογίσει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος (25/8).

*στον Ιταλικό Κινηματογράφο με καλεσμένο το σκηνοθέτη Marco Amenta, και προβολή της ταινίας Anna. Θα ακολουθήσουν προβολές μικρού μήκους από το Διεθνές Διαγωνιστικό στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ:

–Make Love, Not Porn του Πέτρου Λουλέ, Ελλάδα (7’)

–The Waltz No.112 των Ελισάβετ Φαρφαλλίνα Βακόλα και Πέτρου Στεριώτη, Ελλάδα (9’)

–ΑTHENS Up&Down των Αύρα Γεωργίου και της Alessandra Maioletti Ελλάδα (5’) – εκτός διαγωνισμού

– Ἐμοῦ Θανόντος Γαῖα Μιχθήτω Πυρί του Ευριπίδη Καρύδη, Ελλάδα (9’)

–Mothers of Daughters των Elke Margarete Lehrenkrauss και Γιούλας Μπούνταλη, Ελλάδα (18’)

–Make Art, Not War της Αλεξίας Τσούνη, Ελλάδα (22’) (26/8).

*στον Ιταλικό Κινηματογράφο με προβολή της ταινίας Ennio: The Maestro του Giuseppe Tornatore. Θα παρευρεθεί ο Alessandro De Rosa, συνθέτης, συγγραφέας και επίσημος βιογράφος του Ένιο Μορικόνε. Μαζί με τον Ennio Morricone είναι ο συγγραφέας της επίσημης αυτοβιογραφίας του μαέστρου «Ennio Morricone – In His Own Words. Ennio Morricone in conversation with Alessandro De Rosa» (Oxford University Press).

Θα προηγηθεί ειδική προβολή της μικρού μήκους ταινίας Tria – del sentimento del tradire της Giulia Grandinetti (27/8).

*στον Ιταλικό Κινηματογράφο. Θα προβληθεί η σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους ο Χαμένος Κόσμος του Βιτόριο Ντε Σέτα, και θα προλογίσει η σκηνοθέτιδα Αύρα Γεωργίου. Θα ακολουθήσουν προβολές μικρού μήκους ταινιών από το Διεθνές Διαγωνιστικό στην κατηγορία Μυθοπλασία:

–Bubbles της Meri Dishnica, Ιταλία (15’)

–Wings του Φοίβου Ήμελλου, Ελλάδα (18’)

–The Soft-Skinned της Nicky Tyndale-Biscoe, Αυστραλία (20’)

–What Comes by Night του Tahir Altuntas, Τουρκία (11’)

–The Knock της Ισμήνης Πρωίου, Ελλάδα (12’) (28/8).

*στον Ιταλικό Κινηματογράφο με καλεσμένο το σκηνοθέτη Marco Amenta, και προβολή του ντοκιμαντέρ Diario di una siciliana ribelle. Θα ακολουθήσουν προβολές μικρού μήκους από το Διεθνές Διαγωνιστικό στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ:

-Pail του Adel Mohammed Alhaimi, Υεμένη (5’)

–The Rental Around the Corner του Αλέξανδρου Ρ. Λιζάρδου, Ελλάδα (10’)

–Stradivari της Μαρίας Βούκενα, Ελλάδα (28’)

-Photos Looking for Their Owners: Sermentaki της Özge Akkoyunlu, Τουρκία (26’)

–Liwan: A Story of Cultural Resistance της Doris Hakim, Ισπανία (29’)

–Σε αυτή την εξαίσια θάλασσα της Καλλιόπης Λεγάκη, Ελλάδα (18’) (29/8)

*Προβολές μικρού μήκους ταινιών από το Διεθνές Διαγωνιστικό στην κατηγορία Μυθοπλασία

–A Knot in the Wood του Pascal Chaumont, Καναδάς (15’)

-The Verdict της Dora Jung, Σερβία (14’)

–Womb του Θέμου Σκανδάμη, Ελλάδα (8’)

–Proof of Love του Denis Nazzari, Ιταλία (10’)

–Τέλη Αυγούστου της Αντζελίκα Κατσά, Ελλάδα (18’)

–Τears of Regrets του Mara Cisse, Γαλλία (14’)

–Collage του Marius Conrotto, Ισπανία (10’)

–A Summer’s End Poem του Lam Can-zhao, Κίνα (15’)

-Hope του Volkan Girgin, Τουρκία (10’)

-Το Καπρί του Κωνσταντίνου Τσιόδουλου, Ελλάδα (20’)

-Soraya της Maryam Rahimi, Ιράν (9’)

-5/3/0 του Danilo Stanimirović, Σερβία (15’)

–I’m a Man του Amin Ali Shahsavari, Ιράν (10’)

-Γιατί δεν χορεύεις; της Πηνελόπης Μαυροψαρίδη, Ελλάδα (15’)

–Chlorine του Θάνου Ψυχογυιού, Ελλάδα (20’) (30/8).

*Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο με καλεσμένο τον σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου και τον ηθοποιό Αλέξανδρο Λογοθέτη. Θα προβληθεί η ταινία του Περικλή Χούρσογλου Εξέλιξη (31/8).

Αμέσως μετά την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων του διαγωνιστικού προγράμματος και των βραβείων κοινού, θα ακολουθήσει μουσική συναυλία με τους Θοδωρή Ρέλλο και Γιάννη Αναστασάκη. Μαζί τους ο Βασίλης Οικονομίδης και η εικαστικός Ναταλία Μαντά (1/9).

Masterclasses

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης βιβλιοπαρουσίαση από τον συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο (“Μεταποίηση- παρουσίαση και συζήτηση”, 27/8). Ακόμα θα γίνουν masterclasses από την σκηνοθέτιδα Αύρα Γεωργίου (“Τα Δολάρια του Αγίου”: μία προσέγγιση στο εθνογραφικό ντοκιμαντέρ”, 29/08), από την ηθοποιό Ευθαλία Παπακώστα (“Μπορεί το θέατρο ή το σινεμά να φέρει έναν καλύτερο κόσμο”, 30/08) , από τον ηθοποιό Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου (“Επαφή με τον Ηθοποιό”, 31/08) και από τον σκηνοθέτη Περικλή Χούρσογλου (“Πώς φτιάχτηκε η Εξέλιξη”, 01/09)

Εκθέσεις

Στα highlights της διοργάνωσης συγκαταλέγονται δύο φωτογραφικές εκθέσεις, η ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου φωτοδημοσιογράφου Γιάννη Μπεχράκη, σε συνεργασία με το ΜΟMus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, και η έκθεση φωτογραφίας με υλικό από τα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη, όπως τα απαθανάτισε το 1912 ο Γαλλοελβετός φωτογράφος Frederic Boissonnas, σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη της Γενεύης (oι εκθέσεις θα είναι επισκέψιμες σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ). Παράλληλα στο χώρο του φεστιβάλ, θα φιλοξενείται και η εικαστική έκθεση «Βusytown» της Καλλιρρόης Πανάγου.

*Στις παράλληλες δράσεις εντάσσονται μουσικές επιλογές από τους DJs Kurosawa, Άκη Καπράνο, Ρόμπυ Εκσιέλ.

*Την συζήτηση με το κοινό και τους καλεσμένους συντονίζει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ:

https://www.kymatafestival.gr/programma/