Την τεράστια δημοτικότητα της Τέιλορ Σουίφτ ελπίζουν να κεφαλαιοποιήσουν οι Δημοκρατικοί για να νικήσουν. Ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της, όπως ψευδώς υπονόησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει την Κάμαλα Χάρις να έχει αποκτήσει σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα, ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες «στήριξης» από την Τέιλορ Σουίφτ.

Ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα τα όσα ανέβασε (και φυσικά κατέβασε) ο Ντόναλντ Τραμπ στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Με το μήνυμα «δέχομαι» συνόδευσε ο Ντόναλντ Τραμπ μια σειρά φωτογραφιών που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση AI, υποδηλώνοντας ότι η Τέιλορ Σουίφτ τον υποστηρίζει στις επερχόμενες αμερικανικές εκλογές.

Ανάρτησε στην αρχή στο X και στη συνέχεια στο Truth Social εικόνες οι οποίες απεικονίζουν την Τέιλορ Σουίφτ και θαυμαστές της να τον υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με το Sky News, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία, Ντόναλντ Τράμπ, στο Truth Social περιλαμβάνουν μια αφίσα της Σουίφτ ντυμένη στα κόκκινα, λευκά και μπλε, με λεζάντα που γράφει: «Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να ψηφίσεις τον Ντόναλντ Τραμπ».

Μία άλλη εικόνα που μοιράστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε θαυμαστές της Σουίφτ (τις λεγόμενες Swifties) να φορούν μπλουζάκια με τη φράση: «Swifties for Trump».

i think the funniest part about the ai generated swifties for trump girls compared to the 1 actual girl (in the top left) is like they were like “this but make her hotter” she doesn’t even live up to the standard her own people have lmao pic.twitter.com/cYy8B133W5

— dolly looks in peoples windows (@dollylorr) August 19, 2024