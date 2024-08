Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) κατά την ομιλία του στο Συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, τους ψηφοφόρους να εκλέξουν στην προεδρία την Κάμαλα Χάρις, την «εισαγγελέα» μάλλον, παρά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον «καταδικασμένο από τη δικαιοσύνη κακοποιό».

Ο Δημοκρατικός χαρακτήρισε εξάλλου τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του «λούζερ», ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στην ομιλία του την πρώτη ημέρα του συνεδρίου της παράταξής του στο Σικάγο.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους επευφημήθηκε εκκωφαντικά, παρατεταμένα από τους συνέδρους εισερχόμενος στην κύρια αίθουσα του United Center, με πολλούς να φωνάζουν «σ’ αγαπάμε Τζο!» ή «ευχαριστούμε Τζο!». Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανταπέδωσε λέγοντας επίσης πως τους «αγαπά», με δάκρυα στα μάτια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος, που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του, παραδίδει τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, η υποψηφιότητα της οποίας θα επικυρωθεί απλώς τυπικά στο συνέδριο.

Η Κάμαλα Χάρις μιλώντας νωρίτερα στο Συνέδριο των Δημοκρατικών δήλωσε «αιωνίως ευγνώμων στον κ. Μπάιντεν, τον απίστευτο πρόεδρο των ΗΠΑ».

Vice President Harris: In November, we will come together and declare as one voice we are moving forward with optimism, hope, and guided by love of country pic.twitter.com/inLuiUKQUM

— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 20, 2024